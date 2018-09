Chronique hebdomadaire: «Nous avons beaucoup d’optimisme et de confiance» – René Martin

CAN-AM. Voilà qui est fait, les Aigles de Trois-Rivières sont de retour en séries éliminatoires. Évidemment, les amateurs de baseball de la Mauricie souhaitent que la formation trifluvienne soulève de nouveau le trophée des champions comme ce fut le cas en 2015. Mais la route sera longue avant de se rendre au but ultime…

Ce ne sera pas de tout repos pour les Aigles qui seront opposés à la meilleure formation du Circuit Wolff, soit les Miners de Sussex County. Ceux-ci comptent sur six frappeurs ayant produit 43 points et plus en Audy Ciriaco (65), Jayce Ray (55), Mikey Reynolds (52), Martin Figueroa (50), Luis Alen (49) et Jarred Mederos (43).

Mais attention… vous connaissez le vieil adage «Pitching is the name of game»? Et j’aurais tendance à donner l’avantage aux Aigles du côté des lanceurs partants.

«Nous allons arriver là avec beaucoup d’optimisme et de confiance. On vient de terminer en force contre eux. Les Miners ont eu une grosse saison, mais en séries, il n’y a pas d’équipe avantagée plus qu’une autre. On le sait qu’on est capable! En 21 affrontements cette saison, 17 ou 18 matchs ont été serrés. Il y aura beaucoup de monde dans les estrades et nous avons hâte!», lance d’emblée René Martin, directeur général.

Et sur quoi devront miser les Aigles?

«Lors des derniers matchs, nos partants ont eu des départs de très bonne qualité. Il faut aussi s’assurer de rester sur une bonne ligne défensivement. En séries, les lanceurs sont à leur meilleur et plus dominants alors nous devrons mieux jouer le baseball de situation. On va devoir capitaliser sur toutes nos chances de point.»

À l’heure actuelle, le directeur général ne connaît pas la rotation partante des Aigles.

«Il faudra voir si Jacob Evans est en santé. Chris Murphy et Kyle Halbohn seront fort probablement là, tout comme Kevin McNorton. Reste à voir si TJ (Stanton) va choisir Yender Caramo ou s’il sera utilisé en relève. Matthew Rusch devrait être utilisé en relève.»

Côté «billeterie», on peut croire que les Aigles auraient préféré un affrontement face aux Capitales de Québec. Mais sur le terrain, l’organisation n’y voit pas de différence. «Nous avons eu 11 victoires et 10 défaites contre Québec, et 10 victoires et 11 défaites contre Sussex. Sur le terrain, ça ne fait pas de différence pour nous. Pour la foule, oui ça aurait été bon contre Québec, mais en finale, ce serait encore mieux», conclut-il.

Les Capitales seront opposés aux Boulders de Rockland dans l’autre série demi-finale.

Horaire de la série demi-finale

Match 1 : Mercredi 5 septembre à 19h05 – Stade Stereo+

Match 2 : Jeudi 6 septembre à 19h05 – Stade Stereo+

Match 3 : Vendredi 7 septembre à 19h05 – À déterminer

Match 4 : Samedi 8 septembre à 18h05 – À déterminer (Si nécessaire)

Match 5 : Dimanche 9 septembre à 14h05 – À déterminer (Si nécessaire)

