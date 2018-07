Chronique hebdomadaire: Les Aigles toujours dans le coup

CAN-AM. Bien que les Aigles de Trois-Rivières viennent de connaître une semaine difficile avec 2 gains en 7 affrontements, ils sont toujours dans le coup avec un dossier de .500 (21v-21d), non loin des équipes devants. Le directeur général des Aigles est confiant et rappelle que sa formation n’est qu’à un ou deux joueurs près de son apogée.

Les Aigles ont d’abord divisé la série de quatre matchs face aux Champions d’Ottawa avant de se faire balayer par les Boulders de Rockland.

«Nous avons connu une semaine très décevante et on ne s’en cache pas! Par contre, c’est la première semaine de la saison qu’on connaît de vraiment mauvaise et j’aime mieux que ça arrive en début de mois de juillet qu’en plein milieu du mois d’août», lance le directeur général.

«C’est certain que ça fait mal de voir que le visa de (Alberth) Martinez n’était pas éligible et si on ajoute à ça la blessure à (Alexi) Colon, nous avions un alignement restreint. Mais bon, nous aurions dû gagner au moins un match à Rockland.»

Le problème #1 des Aigles est le manque de constance de la part des lanceurs partants.

«Nous avons de bons lanceurs partants, corrects, mais pas dominants. Si on avait ce lanceur dominant que les autres équipes ont, ça voudrait dire quatre ou cinq victoires de plus au tableau et nous serions au deuxième rang de la Ligue Can-Am. TJ (Stanton) recherche ce lanceur dominant là et il prend son temps, car ça ne donnerait rien de changer quatre trente-sous pour une piastre non plus.»

«On regarde les (Kevin) McNorton et (Tyler) Garkow, qui lui est allé battre (Karl) Gélinas à Québec hier. Ils devaient être releveurs et ils viennent faire du bon travail comme partant. Or, si on ajoute un partant dominant, on améliore à la fois notre relève qui n’est parfaite, mais qui n’est pas pire que celles des autres formations.»

«Présentement, l’esprit d’équipe est incroyable et identique à celle de 2015 lorsque nous avons remporté le championnat. Nous sommes vraiment à un ou deux joueurs près d’être une équipe de haut niveau», ajoute-t-il.

Les Aigles ont remporté le match #1 de la série face aux Capitales, à Québec. Les matchs #2 et #3 auront lieu ce soir et demain. Trois-Rivières sera de retour à domicile vendredi pour un séjour de 10 matchs (3 X Rockland, 3 X Québec et 4 X Ottawa).

«Nous avons gagné hier contre Québec et on va jouer dix matchs de suite à domicile. Si on peut aller chercher «un bon huit victoires», ça va nous donner encore tout ce temps pour trouver le lanceur partant dominant recherché. Ensuite, on serait bien en selle pour les six ou sept dernières semaines de baseball», conclut M. Martin.

Le vétéran lanceur Kramer Sneed (0v-2d, 7.23) n’a toujours pas été remplacé, tandis que Yender Caramo n’a que deux victoires en six sorties.

Au bâton, la recrue Sam Dexter épate toujours la galerie avec une moyenne au bâton à .343. De son côté, Javier Herrera vient d’être élu joueur du mois de juin.