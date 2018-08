Chronique hebdomadaire: Les Aigles respirent et visent le 3e rang

CAN-AM. Comment ne pas aimer le baseball? Jeudi dernier, les Aigles étaient à trois retraits de se faire balayer au New Jersey. Les Jackals et les Aigles allaient être nez à nez au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Dimanche soir, les Aigles ont repris quatre matchs de priorité sur le New Jersey qui se retrouve maintenant sur le respirateur artificiel…

Oui, Taylor Brennan est venu jouer les héros en 9e manche avec son 30e coup de circuit de la campagne permettant aux Aigles d’éviter le balayage face aux Jackals. Trois-Rivières a ensuite balayé la série de trois matchs à Ottawa et les voici à égalité au troisième rang avec les Boulders de Rockland.

Devinez qui s’en vient disputer quatre matchs à Trois-Rivières? Les Boulders!

«Quand j’ai vu le coup de circuit de Taylor Brennan, j’ai tout de suite redit que Taylor devrait être nommé MVP (joueur le plus utile à son équipe) de la Ligue Can-Am. Si on échappait ce match-là, je ne sais pas on en serait où aujourd’hui», lance René Martin, directeur général des Aigles.

«Et quel week-end! Au final, nous avons remporté quatre des sept matchs. Nos partants ont lancé au-delà de nos attentes, surtout que c’était très difficile pour nos frappeurs. Il ne reste que huit matchs et s’être donné une priorité de quatre matchs nous permet d’être moins stressés en vue de la dernière semaine.»

La devise est simple: les Aigles n’ont qu’à gagner cinq matchs pour éliminer le New Jersey. Et si les Aigles n’en gagnent que trois, les Jackals seront obligés de remporter leurs huit derniers affrontements.

«Maintenant, on vise Rockland! Nous sommes à égalité au classement alors imaginez si on va chercher trois victoires sur quatre. Il faudra au moins jouer pour .500 dans cette série», confie M. Martin.

«Lorsque nous avons gagné le championnat en 2015, on était sur un momentum de fin de saison. On vient de remporter quatre matchs de suite et on veut finir la saison sur un momentum.»

Si les Aigles parviennent à prendre le troisième rang, ils pourraient éviter les Miners au premier tour et se retrouver dans une palpitante série face aux Capitales de Québec.

Retour de Matthew Rush

Les équipes de la Ligue Can-Am avaient l’option d’intégrer un 23e joueur à leur alignement et les Aigles ont choisi le vétéran lanceur Matthew Rusch.

«J’ai toujours dit que Matthew (Rusch) était un as non utilisé dans notre jeu. C’est tough de le sortir au dernier tour de table, mais c’est un gars qui est plus que «de taille» pour lancer dans cette ligue-là. À ce temps-ci de l’année, ça prend des gars expérimentés», commente le directeur général.

«Matthew lance ce soir et aura un deuxième départ le week-end prochain. C’est parfait si on veut l’utiliser en séries éliminatoires.»

Les Aigles reçoivent, dès ce soir, les Boulders de Rockland pour une série de quatre matchs. Le week-end prochain, ils seront du côté de Sussex County pour y disputer une autre série de quatre matchs. Mauvaise nouvelle pour les Jackals, car les Miners, qui devraient déjà être champions de la saison régulière, pourraient reposer quelques joueurs clés face aux Aigles.

Par ailleurs, Jacob Evans a été nommé le lanceur de la dernière semaine dans la Ligue Can-Am. Le partant devient le premier lanceur des Aigles à recevoir cet honneur cette saison.

Le choix de 6e ronde des Cardinals de St-Louis en 2015 a accordé seulement trois points et réussi 19 retraits au bâton en 13 manches et deux tiers. Il a également amassé une victoire.

Evans est arrivé à Trois-Rivières le 5 août dernier. Il affiche une moyenne de points mérités de 1,13 en 31 manches et deux tiers de travail.