Chronique hebdomadaire: les Aigles en bonne position avec un mois à jouer

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières avaient amorcé la semaine du bon pied avec deux victoires face aux Jackals du New Jersey. Ça s’est corsé ce week-end alors qu’ils ont échappé trois des quatre affrontements face à la pire formation du Circuit Wolff, soit les Champions d’Ottawa.

La formation trifluvienne demeure en bonne position (4e au classement) pour se tailler une place en séries éliminatoires. Avec un mois à disputer, elle détient une priorité de 5 matchs sur le New Jersey.

«On a mal terminé la semaine, mais si on nous avait dit qu’on aurait 5 matchs d’avance en position de séries éliminatoires au 1er août, on l’aurait pris tout de suite!», confie René Martin, directeur général des Aigles.

«On regarde ça et on est à 1 match du deuxième rang détenu par les Capitales de Québec. On est vraiment content de notre mois de juillet.»

La direction des Aigles ne s’en cache pas, les deux jours de congé sont les bienvenus.

«On a échappé trois matchs contre Ottawa, mais on devait composer avec plusieurs joueurs blessés (blessures mineures), mais qui jouaient quand même. Ça va faire du bien! TJ (Stanton) regarde toujours pour ajouter un lanceur d’expérience. Dimanche, on menait 5 à 4 en 8e manche et la relève n’a pas fait le travail. Nous devrons gagner ces matchs-là sur la route en août», confie M. Martin.

«Si on prend le positif de la chose, Ottawa est demeuré dans la course aux séries alors ils vont continuer de compétitionner avec motivation. Ils auront plusieurs matchs face aux Jackals (5) et aux Boulders (8) dans les prochaines semaines. De notre côté, il faudra à tout prix éviter une longue séquence de défaites.»

Alberth Martinez aux États-Unis

Aux prises avec des problèmes de visa depuis le début de la saison, Alberth Martinez pourrait voir son dossier se régler avant la fin de la semaine.

«Alberth a obtenu un rendez-vous pour jeudi et on espère que ça se passe bien. On aurait aimé qu’il puisse prendre l’autobus avec les gars demain, mais bon! Si son dossier se règle jeudi, nous allons le mettre dans un avion pour qu’il puisse rejoindre l’équipe à Rockland.»

«On regarde toujours pour un lanceur gaucher. Sussex vient d’établir un record de buts volés dans la Ligue Can-Am et nous allons jouer plusieurs matchs contre eux (13 matchs) d’ici la fin de la saison. Un gaucher prévient plus facilement les vols de buts.»

Billetterie fermée jusqu’au 5 août

En raison du Grand Prix de Trois-Rivières, les Aigles disputeront 9 de leurs 12 prochains duels sur la route.

La billetterie du Stade Stéréo+ sera fermée du 30 juillet au 5 août, ainsi que du 9 août au 12 août. Elle sera ouverte du 6 août au 8 août à compter de 10h. Lors de ces trois journées, les Aigles recevront la visite des Miners de Sussex à 19h05.