Chronique hebdomadaire: Les Aigles conservent le troisième rang

BASEBALL. En dépit d’un difficile début de semaine au New Jersey où les Aigles de Trois-Rivières se sont inclinés par un point lors des deux matchs joués contre les Jackals, les hommes de TJ Stanton ont rebondi avec trois victoires importantes contre les Champions d’Ottawa, ce qui leur a permis de conserver leur troisième place au classement général.

Il faut dire que les Aigles devaient faire sans Taylor Brennan et Alberth Martinez lors du voyage au New Jersey. Le premier parce qu’une équipe mexicaine s’intéressait à ses talents et souhaitait le signer pour le reste de la saison, et le second en raison d’un problème de visa américain qui empêche Martinez de jouer aux États-Unis depuis la mi-juin.

«Ça me faisait quelque chose qu’ils ne puissent pas être dans l’alignement. On veut que TJ ait tous les outils à sa disposition pour remporter le championnat. Mais les gars sont compétitifs et se sont ressaisis face à Ottawa. On a maintenant trois matchs d’avance sur les Jackals», souligne René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

Problème de visa

Celui-ci ne dérougit pas de colère concernant la situation qui prévaut actuellement avec Martinez. C’est que tous les papiers nécessaires à l’obtention du visa américain d’Alberth Martinez sont remplis, mais le changement de consul au Consulat a grandement retardé le processus, si bien qu’un mois plus tard, René Martin attend toujours l’appel du consul afin qu’il puisse rencontrer son joueur.

«Les papiers sont prêts depuis huit semaines. Ça devient frustrant, surtout qu’il ne manque que l’approbation finale du consul pour que Martinez ait son visa. Ça commence à presser, car on joue six séries aux États-Unis en août», explique-t-il.

«Les Capitales de Québec ont fait le même processus avec leurs joueurs cubains. Ils ont fait les démarches après nous, mais ils ont déjà eu leur rencontre. J’ai appelé les députés fédéraux pour obtenir de l’aide. Ce n’est pas utopique de penser que cette rencontre pourrait se faire cette semaine», ajoute René Martin.

À tout le moins, le calendrier depuis le début de la saison a fait en sorte que Martinez a seulement manqué cinq rencontres aux États-Unis.

Au cours des prochains jours, les Aigles de Trois-Rivières joueront à domicile contre les Jackals du New Jersey et les Champions d’Ottawa, une belle occasion de se distancer de leurs adversaires au classement.

«On a connu plus de difficultés contre le New Jersey avec quatre défaites en cinq rencontres. Il ne faut pas ralentir la cadence, car le calendrier sera plus difficile en août. Il ne faut pas avoir trop de pression en août parce qu’on a manqué des occasions de gagner. Aussi, on espère que la météo soit de notre côté», conclut René Martin.