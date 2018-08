Chronique Hebdomadaire: la série la plus importante de l’année s’amorce demain

Crédit photo : (Photo Blue Leprechaun photography)

CAN-AM. La semaine dernière, les Aigles de Trois-Rivières ont reçu la visite des deux meilleures formations du circuit et en sont ressortis avec 4 victoires en 7 duels. Installés au 4e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, ils ont une priorité de 4 matchs sur les Jackals du New Jersey et ils amorceront, dès demain, une série de 4 matchs… au New Jersey!

Chose certaine, tous les joueurs dans l’autobus savent qu’avec le classement actuel et le calendrier actuel, cette série pourrait être décisive.

«On ne veut pas faire –cliché-, mais toutes les séries du mois d’août étaient importantes, confie le directeur général des Aigles, René Martin. Maintenant, les gars savent que si on arrive au New Jersey et qu’on réussit à gagner 2 des 4 matchs, ça va mettre énormément de pression aux Jackals pour le reste de la saison.»

Les Jackals n’ont pas le choix d’y aller pour un balayage s’ils veulent rejoindre les Aigles. Au mieux, ils devront remporter 3 des 4 affrontements pour réduire l’écart à 2 matchs au classement.

«On est vraiment content de notre dernière semaine, même si on aurait aimé diviser le programme double de samedi. Nous avons eu des foules incroyables. On recevait les deux meilleurs clubs de la ligue et on est sorti avec quatre victoires. On est encore dans la course pour la 2e et la 3e place au classement», ajoute M. Martin. «Maintenant, on contrôle notre destiné!»

L’effet Jacob Evans

Du côté des partants, Chris Murphy (10v-5d / 3,69) et Kevin McNorton (6v-3d / 3,40) ont affiché une grande constance tout au long de la saison. Les Aigles semblent avoir déniché le joyau tant recherché en Jacob Evans.

En 18 manches de travail, il n’a concédé qu’un seul point à l’adversaire pour une moyenne de 0,50. Son prochain départ en sera un très important, car il sera utilisé dans le programme double face aux Jackals.

«Jacob (Evans) est incroyable et il est dans le Top-5 de la Ligue Can-Am. Nous avions des partants qui allaient bien et avec son ajout, on sait qu’il viendra nous donner 5 bons départs sur 6. C’est toute une acquisition!», commente le directeur général.

Trois-Rivières amorcera sa série au New Jersey avec un programme double demain, en plus d’y disputer des matchs mercredi et jeudi. Ce week-end, les hommes de TJ Stanton auront rendez-vous à Ottawa, avant de rentrer à la maison pour une autre importante série face aux Boulders de Rockland (3e au classement).