Chronique hebdomadaire: Importante semaine à domicile pour les Aigles

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont connu une autre semaine en dents de scie (3v-3d), de sorte qu’ils se retrouvent à 2 matchs d’une place en séries éliminatoires. Il sera important de connaître du succès dans la série de 7 matchs à domicile.

Les Aigles ont d’abord échappé leur série à Québec après avoir remporté la première rencontre. Ils ont terminé la semaine en beauté avec des victoires de 9 à 8 et de 8 à 6 face aux Boulders de Rockland ce week-end.

«C’est décevant, car on a perdu deux matchs serrés à Québec. Quand je dis qu’ils nous manquent un as lanceur partant, la différence est là! On aurait peut-être gagné le match 3 à 2», confie René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

«En plus de l’inconstance de nos partants, on a connu une léthargie au bâton. C’est normal de connaître des léthargies dans une saison de 104 matchs, mais nous sommes mal tombés. Les bâtons se sont remis à résonner ce week-end dans nos deux dernières victoires. Encore là, nous avons réussi à remporter des matchs grâce à notre attaque alors que nos partants n’ont pas lancer leur A-Game.»

La défensive également fait jaser chez les Aigles, elle qui connaît du succès cette saison. Elle n’a commis que 34 erreurs au tableau, étant devancée que par les Capitales de Québec avec 30.

«Je suis ici depuis les tous débuts et je n’ai jamais vu une équipe des Aigles aussi bonne en défensive. Nous allons continuer de chercher l’as lanceur dont nous avons besoin et essayer de profiter de notre séjour à domicile», ajoute M. Martin.

«Il faut absolument être bien positionné pour le sprint final, donc se classer 3e ou 4e pour le début août. L’engouement va être là! Du côté américain, le baseball perd des fans en fin de saison à cause du football collégial. Au Québec, c’est le contraire. Plus la saison avance, plus les fans sont dedans! Surtout dans une course aux séries possiblement à quatre équipes.»

Cette semaine, les Aigles ont trois rendez-vous face aux Caps. Le week-end prochain, ce sera au tour des Champions d’Ottawa de se présenter en Mauricie.

«Ce ne sera pas facile contre Québec, mais Ottawa est accessible. C’est certain qu’ils courent après nous au classement, mais ce n’est pas un club de tête. C’est certain qu’ils vont arriver ici motivés avec nos anciens joueurs Edilson Alvarez (1v-1d 3,60), Zak Colby (18 matchs .305) et Steve Brown (34 matchs .269 (27 pp))», conclut le directeur général.

Classement des équipes