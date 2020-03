Chevrolet Blazer vs Honda Passport – Un nouveau créneau de VUS 5 passagers

Depuis que les constructeurs automobiles ont jeté leur dévolu à la construction de modèles utilitaires, nous sommes en droit de nous demander si le jour viendra où tous les segments auront été couverts. On déploie de grands efforts pour inventer de nouvelles niches et les concepteurs retournent chaque pierre pour être certain de ne rien manquer. Voici deux nouveaux modèles qui se glissent entre deux créneaux existants. Le Blazer et le Passport s’inscrivent tous les deux dans la catégorie des multisegments 5 places qui sont plus grands qu’un modèle compact à 5 places comme l’Equinox ou le CR-V, mais plus petit qu’un intermédiaire à 7 places comme le Traverse ou le Pilot. Une nouvelle niche où se retrouvent aussi des modèles comme le Ford Edge ou le Nissan Murano.

Chevrolet Blazer

Crée une niche dans une niche implique qu’il faut limiter ses coûts pour rendre le produit viable. Chevrolet a donc utilisé la plateforme du nouveau Acadia et du Cadillac XT5 comme base pour le Blazer. Même chose pour les moteurs qui viennent de la boîte à outils de la marque. La ligne générale est assez passe-partout, seule la version RS se démarque avec son museau qui emprunte des caractéristiques de la Camaro dans sa calandre et le dessin des phares. Les modèles RS portent également une poignée d’embouts d’échappement de finition noir brillant comme les jantes. Le traitement deux tons du RS donne aussi un style résolument plus sportif à cette version.

Un 4 ou un 6 cylindres

De série, le Blazer est équipé d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres à injection directe développant 193 chevaux et 188 lb-pi de couple. Pour ceux qui en veulent plus, le V6 de 3,6 litres bien connus de GM est au catalogue. Il se pointe à 305 chevaux et à 269 lb-pi de couple. Un système d’arrêt / de démarrage automatique vient de série sur toute la gamme. Les deux moteurs sont reliés à une transmission automatique à neuf vitesses. Par défaut, le Blazer est à traction avant. Vous avez aussi la traction intégrale qui vient en deux versions. Sur les modèles de bases, vous avez un système 4 roues motrices conventionnel qui répartit la puissance de l’avant vers l’arrière. Sur les modèles Premier et RS, vous avez un rouage intégral à double embrayage qui envoi non seulement la puissance de l’avant vers l’arrière, mais en plus chaque essieu peut envoyer la puissance de gauche à droite vers la roue qui offre le plus d’adhérence au sol. Cette vectorisation du couple aide au Blazer à prendre une courbe avec grâce et attaquer une courbe avec un aplomb supplémentaire. Ce système à double embrayage peut aussi se déconnecter si vous conduisez sur un pavé sec et fonctionner un modèle traction pour ainsi économiser du carburant

Un intérieur techno

En plus d’un écran tactile de huit pouces livré de série, le Blazer propose une multitude de ports USB, un chargeur sans fil, une boîte à gants à verrouillage électronique, des sièges arrière chauffants et un hayon à commande électrique mains libres, ainsi que quelques trouvailles astucieuses. Parmi les options disponibles figurent un volant chauffant et des sièges avant chauffants/ventilés qui fonctionnent automatiquement selon les conditions météorologiques et des lève-vitres électriques rabattables à l’aide de la clé pour laisser échapper la chaleur de la cabine par temps chaud. L’habillage est assez ordinaire, sauf dans le modèle RS et sa décoration deux tons. Les sièges sont confortables et l’espace correct

Prestations intéressantes

Pour être honnête, nous n’avons pas fait l’essai de la version 4 cylindres et nous avons de forts doutes sur sa capacité à traîner une famille de 4 avec bagages. Pour notre comparatif d’aujourd’hui nous prendrions en compte les deux moteurs V6. Le modèle Premier est plus confortable et moins athlétique que la version RS qui offrent des amortisseurs plus rigides (40 % plus raides à l’avant et 15 % plus raides à l’arrière. La RS obtient également une direction plus rapide et précise. Si vous placez le RS en mode de conduite sportive avec le système intelligent AWD et son double embrayage, cela donne au Blazer des allures de berlines sport qui ne sont pas désagréables.

Honda Passport

Certains vont sans doute se souvenir que le Passport sur le premier VUS intermédiaire d’Honda dans les années 90, une version rebaptisée d’un Isuzu Rodéo. Tout comme Chevrolet qui s’est servi d’une plateforme et de moteurs existants, Honda utilise la plateforme et le moteur du Pilot pour donner naissance au Passport. Face au Pilot, le Passport est 15 cm plus courts avec un châssis légèrement plus élevé. Son style plus agressif d’adresse plus aux hommes

Un seul choix de mécanique

Que vous optiez pour la version Sport, EX-L ou Touring, vous avez droit à un seul moteur, celui du Pilot, un V6 3,5 litres de 280 chevaux et 262 lb-pi de couple avec rouage intégral et boîte à neuf rapports. La grande différence entre un Blazer et un Passport est l’espace. Le Passport est énorme, il offre 1 430 litres d’espace cargo derrière la 2e rangée et plus de 2 854 litres avec tous les sièges rabattus, c’est plus grand que certains appartements à Tokyo. En plus de cet espace généreux, vous avez sur tous les modèles des sièges chauffants, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, une console centrale caverneuse qui peut engloutir sac et main et tablette électronique sans effort. Les aides à la conduite électronique, navigation et sièges ventilés arrivent dans la version Touring.

Au volant

Ce que le Passport gagne en espace, il le perd en maniabilité face au Blazer. On sent tout de même une certaine lourdeur dans le volant qui manque de précision et de rapidité de réaction. Le rouage intégral est efficace et assez réactif, mais un peu lent. La position de conduite est excellente et vous avez l’option de changer les rapports avec des palettes au volant, mais comme tous les systèmes du genre dans les modèles utilitaires, ils sont carrément inutiles. Il est préférable, si vous voulez un peu plus de «pep» de presser deux fois sur le bouton D pour le mettre en mode Sport «S» vous aurez un peu plus de mordant. Honda a aussi travaillé le son du moteur qui sonne plus «méchant» quand on le pousse.

Avantage Blazer

Notre choix dans les modèles Blazer se porte immédiatement vers le modèle RS parce qu’il est non seulement le plus joli, mais de loin le plus dynamique et plaisant à conduire. C’est aussi son principal avantage face au Passport. Une structure plus dynamique, une conduite plus inspirée, une direction plus précise, vous oubliez presque que vous êtes au volant d’un utilitaire.

Avantage Passport

Si c’est l’espace qui vous préoccupe, le Passport offre une sérieuse longueur d’avance. Avec le même empattement qu’un Pilot et deux sièges de moins, vous n’aurez pas de problème à transporter beaucoup de marchandise. Le Passport offre aussi un léger avantage au chapitre du remorquage avec une capacité maximale de 5000 livres contre 4 500 pour le Blazer. Sa meilleure garde au sol lui permettra aussi d’aller poser les roues sur des routes que le Blazer n’osera pas attaquer.

Similitudes

Dans les deux cas, les modèles sont conçus pour 5 passagers, offrent une puissance comparable en motorisation V6 et une traction intégrale efficace. Les prix sont aussi assez proches dans les modèles équipés de manière similaire.

Verdict

Avec son habitacle plus vaste et ses capacités supérieures en matière de chargement, de remorquage et de compétence hors route, le Passport est idéal pour ceux qui recherchent espace et aventure. Le Blazer RS, avec son look élégant et sa maniabilité plus sportive, convient mieux aux performances sur route et va plaire à ceux qui recherchent une expérience de conduite de plus haut niveau. À vous de voir ou sont vos priorités.

Conclusion

Avec un prix de départ à 41 990$ pour une version Sport en passant par 45 590$ pour le modèle EX-L et 48 990 pour le Touring, le Passport se place à hauteur de la concurrence qui regroupe des modèles comme le Ford Edge, le nouveau Chevrolet Blazer et le Grand Cherokee. Le Passport offre plus d’espace que ses concurrents, une fiabilité éprouvée et sans doute une excellente valeur de revente.

Fiche Technique

Chevrolet Blazer Honda Passport

Transmission auto à 9 vitesses auto à 9 vitesses

Rouage 2 ou 4 RM 4RM

4 RM (V6) 4 RM (V6)

Consommation (ville) 12,8 L/aux 100 km 12,5 L/aux 100 km

Consommation (route) 9,3 L/aux 100 km 9,8 L/aux 100 km

Réservoir de carburant : 82 litres 74 litres

Moteur

Type Essence Essence

Puissance 305 cv 280 cv

Couple 269 lb-pi 262 lb-pi

Cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,6 litres 3,5 litres

Capacités

Espace cargo 864 L, 1 818 L 1 430 L, 2 854 L (abaissés)

Capacité remorquage 2 041 kg 2 268 kg

Extérieure

Longueur 4 862 mm 4 839 mm

Largeur 1 946 mm 2 279 mm

Hauteur 1 742 mm 1 835 mm

Empattement 2 863 mm 2 817 mm

Garantie 3 ans/60 000 km 3 ans/60 000 km

Prix 35 100 à 48 700 $ 41 990 $ 48 990 $

Chevrolet Blazer

Nous avons aimé

Un V6 bien adapté au modèle

Transmission bien étagée

Bel aplomb sur la route (RS)

Nous avons moins aimé

Version RS dispendieuse

Modèle de base au style terne

Un peu moins d’espace cargo que le Passport

Honda Passport

Nous avons aimé

Espace généreux

Équipement assez complet

Bonne mécanique

Nous avons moins aimé

Direction un peu lourde

Trop de noir dans l’habitacle

Système de pré-collision trop sensible

