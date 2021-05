Chassé-croisé: pleins feux sur six duos d’artistes de la région

Culture Mauricie vient de lancer une série de capsules vidéo pour mettre de l’avant l’univers créatif des artistes d’ici. Six duos d’artistes de la région se sont prêtés au jeu et se sont rencontrés devant la caméra pour découvrir et échanger sur leur univers respectif.

La série intitulée Chassé-croisé regroupe six épisodes de 15 minutes réalisés par le Trifluvien David Leblanc.

Par cette série, Culture Mauricie souhaitait provoquer des rencontres pour mélanger les univers, stimuler les esprits et initier de nouvelles collaborations artistiques. La série présente ainsi 12 artistes, émergents ou aguerris, issus de divers horizons – arts visuels, musique, littérature, cinéma, danse – qui s’illustrent dans leur domaine.

Le temps s’arrête pour laisser place à une conversation intime entre des artistes qui ouvrent une brèche pour se découvrir, pour discuter de création, de démarche artistique, de ce qui les passionne et donne un sens à leur vie.

«On m’a donné le mandat d’aller visiter les gens dans leur bulle pour les interviewer, créer le contact, leur faire parler de leur art, les laisser avoir des discussions intimes entre les deux. C’est ça qui était difficile, surtout en période de COVID-19. Il fallait garder la distance entre les gens, mais conserver une chaleur dans le dialogue des entrevues», raconte le réalisateur David Leblanc.

«Chaque émission porte sa propre couleur, son propre témoignage et son propre message. J’ai l’impression qu’on a quelque chose de beau, de bon et d’intéressant entre les mains», ajoute-t-il.

C’est l’équipe de production de Fibe tv1 qui a contacté Culture Mauricie pour le projet de cette série. Il s’agit d’une deuxième collaboration avec les deux organisations, la première ayant été la série Dans la tête de François.

«Cette aventure dans la production représente de belles opportunités de mettre en lumière notre monde et le talent des gens d’ici à la production. Durant le processus, on gardait en tête d’avoir une bonne représentativité du territoire de la Mauricie, de la diversité culturelle, de la représentativité homme femme dans les rencontres. Mais on voulait avant tout engendrer de belles rencontres et permettre aux gens de plonger dans l’univers de ces artistes», indique Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie.

En plus de David Leblanc à la réalisation, l’équipe de production était composée de Pierre Brouillette-Hamelin (caméra), Laurence B. Lemaire (coordonnatrice), Marie-Lou Pelletier et Nathalie Girard (assistantes à la production) et Guy Marchamps (textes et narration).

Depuis le 19 mai, la série Chassé-croisé est disponible en exclusivité sur Fibe tv1, une chaîne de Bell. Elle est aussi diffusée sur les plateformes numériques de Culture Mauricie à compter d’aujourd’hui. Des extraits seront également diffusés via les médias sociaux de Culture Mauricie (site Web, Facebook, Instagram et Youtube).

Épisodes

Ep 1– Rencontre déjantée entre Sébastien Goyette Cournoyer, artiste performeur, et Fontaine Leriche, artiste en arts visuels, deux esprits libres qui carburent aux malaises et à l’humour.

Ep 2– Rencontre engagée entre Karine Awashish, cofondatrice de Coop Nitaskinan, et Javier A. Escamilla H., artiste et médiateur culturel, deux militants qui s’investissent pour la communauté.

Ep 3– Rencontre poétique entre Jeannot Bournival, musicien, compositeur et réalisateur, et Cindy Bédard, auteure-compositrice-interprète, deux passionnés qui font la fierté de leur patelin.

Ep 4– Rencontre révélatrice entre Maria Juliana Velez, artiste et directrice du Festival Danse Encore, et Elvire B. Toffa, artiste et propriétaire de Casafriq, qui utilisent la danse comme moyen d’expression et de socialisation.

Ep 5– Rencontre lumineuse entre Guy Marchamps, poète, propriétaire de la librairie l’Histoire sans fin et amoureux de sa ville, et Alexandre Dostie, poète et cinéaste, deux créateurs revendicateurs qui laissent leur trace.

Ep 6- Rencontre d’influences entre Guy Langevin, artiste graveur et Jérémie Deschamps Bussières, artiste en arts visuels, deux fins observateurs qui font voyager leur art.