Charte des régions du PLQ : une consultation virtuelle en Mauricie en mars

Le Parti libéral du Québec lance une tournée de consultations régionales virtuelles visant à bâtir une Charte des régions à l’image des Québécois et basée sur chacune des particularités du territoire.

Non partisanes et gratuites, ces consultations virtuelles débuteront le 23 février prochain et se poursuivront jusqu’au printemps 2021 pour entendre toutes nos régions.

La consultation régionale de la Mauricie se déroulera le 1er mars de 18h30 à 20h30. La participation est gratuite.

«Avec ces consultations régionales virtuelles, nous voulons penser ensemble au Québec que nous voulons, développer de manière durable et inclusive chacune de nos régions et nous redonner le droit de rêver. De l’éducation à la santé, de la mobilité à la fiscalité, de l’environnement à l’économie inclusive et durable, ces consultations nous permettront de bâtir une Charte des régions forte, à notre image et qui répondra aux enjeux de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C’est pourquoi nous avons besoin de vous, de vos idées et de votre vision», lance Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec.

Pour participer à la consultation régionale : https://www.chartedesregions.quebec/