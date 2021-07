Charlotte Cardin en spectacle à Trois-Rivières

L’auteure-compositrice-interprète Charlotte Cardin viendra présenter les chansons de son premier album Phoenix sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco le 31 juillet et le 1er août 2021.

Après avoir récolté plus de 160 millions d’écoute en ligne ainsi que les éloges de Harper’s BAZAAR, The FADER, NYLON, PAPER, W Magazine et Interview, entre autres, Charlotte Cardin prend son envol avec ce premier album. Sorti en avril 2021, Phoenix a fait de Cardin la première artiste féminine canadienne à passer plusieurs semaines au premier rang des Billboard depuis Céline Dion, en septembre 2016.

En 2017, les deux premiers EP de Cardin, acclamés par le public et la critique, Big Boy et Main Girl, avaient déclenché un voyage éclair de deux ans autour du monde pour l’artiste. Elle a notamment accompagné sur scène Nick Murphy et BØRNS en plus de remplir les salles de ses propres concerts sur plusieurs continents.

Les billets seront mis en vente le vendredi 9 juillet à 10h sur le site Web de l’Amphithéâtre Cogeco (amphitheatrecogeco.com) et par téléphone du mercredi au samedi de 13h à 18h au 819 380-9797.