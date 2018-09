Charlotte Cardin à la salle Thompson

Crédit photo : Photo courtoisie

MUSIQUE. L’auteure-compositrice-interprète Charlotte Cardin sera de retour à Trois-Rivières le 18 décembre, le temps d’un concert à la salle J.-Antonio-Thompson.

Elle interprètera les pièces de ses deux EP Big Boy et Main Girl sur lesquels on retrouve les chansons California et The Kids.

Une dizaine de dates ont été annoncées au Québec.

Entre temps, Charlotte Cardin sera aussi en période d’écriture et de production pour son nouvel album à paraître en 2019. De plus, la chanteuse à la voix aérienne sortira trois singles à l’automne. Les chansons Double shifts, Les Jupes et la pièce Drive seront présentées au public sous peu.

Les billets pour ce spectacle sont en vente au enspectacle.ca et à la billetterie de Trois-Rivières en appelant au 819 380-9797