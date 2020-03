COVID-19. Le premier ministre du Québec François Legault a indiqué dans son point de presse quotidien sur la pandémie de COVID-19 que le nombre de cas est maintenant de 50 au Québec, soit 15 de plus qu’hier. Il a aussi salué la décision du premier ministre du Canada Justin Trudeau de fermer les frontières du pays sauf pour les États-Unis.

M. Legault a d’abord félicité tous les gens du domaine de la santé pour les efforts mis au quotidien, tout comme pour les gens des services de garde.

Autre message important du premier ministre a été pour les dons de sang. «Nous avons besoin de garder un niveau d’approvisionnement adéquat pour les banques de sang. Plusieurs personnes se demandent ce qu’ils peuvent faire. Renseignez-vous sur les sites web d’Héma-Québec pour connaître les endroits.»

M. Legault a rappelé d’éviter tous les rassemblements non nécessaires. «Il faut tout faire pour éviter la croissance de contagion. Pour les gens dans les milieux de travail, tenez-vous à 1-2 mètre de vos collègues, et tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le!»

Le gouvernement devrait réaliser une annonce plus tard en journée concernant une compensation financière pour les gens qui reviennent au pays et qui ne peuvent aller au travail en raison de l’isolement.

Aucune mesure concernant les transports en commun n’a été annoncée.

«Je suis satisfait des décisions de M. Trudeau. Il faut éviter l’infection. En collaboration avec la santé publique de Montréal, on incite les gens qui arrivent à l’aéroport de Montréal d’aller en isolement. Chaque geste compte pour éviter que le réseau de la santé soit débordé. Ensemble nous sommes capables de passer au travers», exprime M. Legault.

Plus de 3000 tests ont été réalisés au Québec et 50 cas ont été décelés. Plus de 3000 tests sont en attente de résultats, alors le premier ministre s’attend à ce que le nombre de cas augmente.

Trudeau ferme la frontière

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau ferme la frontière du Canada aux touristes et visiteurs étrangers, se rendant à la demande de François Legault, devant la pandémie de la COVID-19.

Une directive qui ne s’applique toutefois pas à nos voisins américains. Des exceptions : les membres d’équipage des compagnies aériennes, les diplomates, les gens dont la famille immédiate est canadienne, puis, «pour l’instant, les citoyens américains».

Devant sa demeure de Rideau Cottage, où il est en isolement depuis quelques jours, il a fait savoir que d’autres annonces seront effectuées dans les jours à venir, à mesure qu’évoluera la situation.

Les vols internationaux seront limités à quatre aéroports au Canada dès demain, mardi : Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. «Les compagnies aériennes effectueront une vérification de base de la santé de chaque passager, selon les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Il a demandé aux gens qui sont asymptomatiques de rentrer au Canada.

Un programme d’aide pour les Canadiens qui sont à l’étranger sera mis de l’avant : «les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts en essentiel en attendant de revenir au pays».

M. Trudeau a demandé aux Canadiens de ne pas entreprendre des voyages jugés non essentiels. Il a aussi demandé aux Canadiens présentement à l’étranger de rentrer chez eux, «pendant qu’il est toujours possible de le faire». Il a aussi rappelé aux gens qui arrivent de l’étranger de la nécessité de s’isoler pendant 14 jours.

Le premier ministre a aussi ajouté que Santé Canada effectuera une mise à jour quotidienne à midi.

Il a indiqué que les décisions de son gouvernement s’appuient sur les rapports d’experts et de professionnels de la santé.

Collaboration Michel Scarpino.