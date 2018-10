Chantal Lacroix conférencière au Salon des aidants et des aînés

Crédit photo : courtoisie

COMMUNAUTÉ. C’est Chantal Lacroix qui sera la conférencière vedette de la 4e édition du Salon des aidants et des aînés qui aura lieu le 4 novembre à l’hôtel Delta de Trois-Rivières.

Animatrice, conceptrice, productrice, réalisatrice et comédienne Chantal Lacroix est soucieuse de propager le bonheur autour d’elle et de changer la vie des gens, elle s’emploie constamment à innover, informer, émouvoir et divertir le grand public. Elle présentera sa toute nouvelle conférence intitulée «N’attends pas le bonheur, crée-le» en primeur en Mauricie.

Dans un contexte de soutien à une personne en perte d’autonomie, il arrive souvent que les proches aidants soient dépassés par la situation et se découragent. L’Appui Mauricie est persuadé que le témoignage de Mme Lacroix sera une réelle source de motivation et d’inspiration pour les aidants et les aînés.

La programmation du Salon des aidants et des aînés ne s’arrête pas là puisque l’Appui Mauricie a déjà dévoilé la tenue de deux ateliers et d’une seconde conférence, en matinée, donnée par le professeur et chercheur, Tayeb Medjeldi. Ce dernier viendra parler des «nouvelles technologies au service du maintien à domicile et des ainés».

Toutes les informations relatives au Salon (programmation, ateliers, exposants, etc.) se retrouvent au www.salondesaidants.ca ou sur la page Facebook : Salon des aidants et des aînés.