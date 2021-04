Changement de nom pour la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie a changé d’identité, se sorte qu’elle se nomme dorénavant Énercycle.

La Régie visait un nom court, rassembleur et fidèle à la réalité se ses activités.

«Par notre mission et notre vision, nous sommes déjà portés par l’idée même de «cycle». Nous récupérons les matières qui nous sont confiées et prolongeons leur durée de vie. Mais nous déployons aussi leur plein potentiel, par exemple, en les transformant en source d’énergie ou matière fertilisante», a souligné le président du conseil d’administration d’Énercycle, Michel Angers.

En effet, les activités et services d’Énercycle ont évolué au fil des ans.

«Nous portons actuellement des projets majeurs dans notre région, comme la transformation des biogaz en énergie renouvelable et bientôt le déploiement de la collecte et du traitement des matières compostables tant attendu par la population», ajoute M. Angers.

«Nous sommes une équipe soudée et engagée comptant une centaine d’employés», a pour sa part renchéri Paul Labranche, vice-président d’Énercycle. «Notre secteur d’activités et les enjeux qui s’y rattachent sont des plus importants pour la planète. Énercycle reflète vraiment ce que nous accomplissons.»

Gestion. Récupération. Transformation. Voilà trois mots significatifs au cœur des actions quotidiennes d’Énercycle. Lorsqu’on prononce «Énercycle», on entend le mot «recycle». Le terme «ÉNER» quant à lui désigne «énergie» alors son alliance avec le mot «cycle» rappelle la force et l’ampleur des responsabilités et des ambitions de l’organisation.

Un nouveau site internet est maintenant en fonction, également à l’image de l’organisme. Pour le consulter, rendez-vous au https://www.enercycle.ca/.