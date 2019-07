Changement de mi-parcours pour le Cadillac XT5

Le meilleur vendeur de la famille Cadillac attaque l’année 2020 avec quelques changements esthétiques.

L’extérieur du véhicule est désormais équipé de phares à DEL de série avec IntelliBeam sur tous les modèles. Les carénages inférieurs avant et arrière ont été mis à jour, tandis qu’une nouvelle conception de roue de 18 pouces vient de série dans les versions Luxe et Premium et une nouvelle conception de roue de 20 pouces est disponible en option sur le modèle de base et de série sur le modèle Sport.

Cadillac a également ajouté certaines technologies à l’intérieur comme la plus récente interface d’expérience utilisateur Cadillac1, avec une connectivité et une personnalisation améliorées. Un contrôleur rotatif de nouvelle génération avec la nouvelle fonctionnalité de furetage, qui complète les boutons classiques et la redondance des écrans tactiles pour offrir plus de possibilités aux utilisateurs de se connecter au système. Le couplage de téléphone à une touche avec la nouvelle technologie de communication en champ proche et deux nouvelles options d’affichage du groupe d’instruments haute définition qui fournissent une image nette et vibrante. Vous avez aussi un nouveau système audio Bose de disponible.