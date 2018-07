Champlain : la patinoire extérieure sera rénovée

Crédit photo : Audrey Leblanc

CHAMPLAIN. La municipalité de Champlain rénovera sa patinoire extérieure. Un projet qui pourrait frôler les 200 000 $.

Les installations actuelles datent des années 80 et sont désuètes. Le conseil municipal a pour projet d’enlever l’asphalte pour mettre du béton, de refaire les bandes et les grilles de protection, de revoir l’éclairage et d’ajouter du lignage pour des sports d’été comme le basketball.

«On a des démarches à faire pour obtenir les certificats nécessaires pour faire les travaux. Ensuite, on va aller en appel d’offres. On espère que ça va bien aller pour que les citoyens puissent en profiter cet hiver», indique le maire de Champlain, Guy Simon.

Le gouvernement du Québec a accordé une somme de près de 110 000 $ pour la réalisation du projet et assumera ainsi la moitié de la facture. L’autre moitié proviendra de la municipalité de Champlain.