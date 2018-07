Chaleur intense: des centres climatisés à la disposition de la population

Crédit photo : Photo archives

CHALEUR. Avec les vagues de chaleur accablante que la région rencontre ces jours-ci, la Ville de Trois-Rivières met à la disposition des citoyens deux centres climatisés afin de les protéger de la chaleur.

Ces centres seront accessibles les 5 et 6 juillet de 12 h à 21 h.

• Complexe de La Franciade (100, rue de la Mairie);

• Cégep de Trois-Rivières (3175, boulevard Laviolette, local HA-3220).

Entrée au Cégep de Trois-Rivières

L’entrée doit se faire par la porte no 6 où se trouve le gardien de sécurité. Ce dernier vous indiquera comment accéder au local.

Vous pouvez stationner votre véhicule gratuitement en bordure de rue ou dans le stationnement situé sur la rue Papineau. Notez que le stationnement adjacent au Cégep est payant.

Piscines et jeux d’eau

La Ville prolonge également les heures d’ouverture (10 h à 19 h 30) des piscines municipales suivantes :

• Parc de l’Exposition (1505, avenue Gilles-Villeneuve);

• Parc Martin-Bergeron (345, rue De Grandmont);

• Parc Jean Béliveau (1705, rue Saint-François-Xavier).

Prenez note que tous les jeux d’eau sur le territoire trifluvien sont exceptionnellement ouverts de 8 h à 22 h, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Il est recommandé de vous protéger de la chaleur en limitant les activités extérieures et de boire beaucoup d’eau. Informez-vous de l’état de santé de vos proches plus âgés ou malades et rafraîchissez-vous par la baignade, la douche ou en fréquentant un endroit climatisé.

Un appel automatisé sera envoyé à l’ensemble des abonnés du service de la

téléphonie ciblée.