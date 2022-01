« C’était le plus gros défi de ma carrière »

Arrivé en poste à titre de directeur général de la Ville de Trois-Rivières en 2003, Michel Byette a eu la tâche de bâtir une nouvelle grande ville fusionnée. Lui qui cumule 50 ans de carrière dans le monde municipal confie qu’il s’agit de son plus grand défi professionnel.

« J’étais directeur général de la Ville de Châteauguay avant d’arriver à Trois-Rivières, raconte M. Byette. Je suis arrivé ici en octobre 2003. Deux semaines avant, j’étais venu pour m’installer et me trouver un appartement. Comme j’étais de passage, je suis allé saluer le maire. Et on connaît Yves Lévesque. Il m’a dit d’embarquer dans sa voiture et on est parti dans la ville. On est arrivé sur un terrain plein de trous et de bosses. Je ne savais pas où j’étais. »

Les deux hommes se sont arrêtés devant un vieil édifice sur le bord de l’eau. Un trousseau de clés à la main, Yves Lévesque a débarré les portes. « Des rats me sont passés entre les jambes, se souvient M. Byette. Le maire m’a dit que c’était une ancienne usine de filtration d’eau de la CIP et m’a demandé si on pouvait faire quelque chose avec ça. Je me suis demandé dans quoi je m’étais embarqué. »

Aujourd’hui, cet endroit s’appelle Boréalis. Et maintenant, c’est avec fierté que M. Byette regarde ce qu’est devenue la ville de Trois-Rivières. Lors de son arrivée, la fusion municipale venait d’être officialisée et la nouvelle ville n’avait que quelques mois.

« Il y avait quand même beaucoup de choses entamées, se rappelle-t-il. L’organigramme avait été créé. Un premier budget avait été fait et il fallait faire le deuxième. Tout n’était pas réglé en termes de convention collective. On avait encore des bâtisses excédentaires, dont le garage de Trois-Rivières-Ouest et l’hôtel de ville de Sainte-Marthe-du-Cap. »

Le défi, c’était de créer un esprit d’équipe, organiser les équipes de travail et de créer une uniformité dans les façons de faire. « C’était à tous les niveaux, indique M. Byette. Le déneigement ne se faisait pas de la même façon partout et les règlements d’urbanisme étaient différents d’un endroit à l’autre. Il fallait aussi se doter d’un rôle d’évaluation commun. Il y avait des écarts en informatique, en loisir, en culture, etc. Il fallait donner un sens commun à chaque service pour établir des priorités et faire du développement. »

« Pour les travaux publics, c’était plus complexe, ajoute ce dernier. Les façons de procéder et les équipements n’étaient pas de la même nature. Par exemple, le garage de Cap-de-la-Madeleine était un ancien entrepôt d’aéroport qui avait été construit lors de la Seconde Guerre mondiale. »

M. Byette se souvient bien qu’il y avait un grand retard en ce qui a trait à l’entretien des infrastructures. « La Ville de Trois-Rivières n’était pas très riche avant la fusion, fait-il remarquer. Elle avait les responsabilités d’une ville, mais n’avait pas les moyens de faire vivre un centre-ville et toutes les infrastructures. Les années 90 ont été difficiles pour Trois-Rivières. Mais à l’époque de la fusion, la reprise était en train de se faire, le centre-ville commençait à être rénové. »

Malgré cela, de nombreuses infrastructures étaient en état de décrépitude dans bien des secteurs de la ville. « La fusion a permis de mettre toute notre énergie en commun pour rénover les infrastructures. C’était un travail colossal, mais il fallait le faire », affirme M. Byette.

Un rêve professionnel

Pour l’ancien directeur général, les années passées à bâtir la nouvelle ville ont été certes parsemées d’embûches, mais également stimulantes et enrichissantes.

« C’était le plus gros défi de ma carrière, mais aussi le plus formidable, confie-t-il. J’avais l’appui du maire et j’avais une équipe extraordinaire, qui me suivait dans mes rêves de construire une nouvelle vie. J’ai pu compter sur des gens exceptionnels, sur des directeurs de service de grande qualité. Ghislain Lachance, qui vient de prendre sa retraite, c’était le meilleur directeur des travaux publics que j’ai rencontré dans ma carrière. »

« C’est un rêve que je n’aurais pas pensé accomplir dans ma carrière. Ça n’a pas toujours été facile. Trois-Rivières revenait de loin et on a vécu des choses très difficiles comme l’incendie de Pointe-du-Lac, mais malgré tout ça, j’ai eu un plaisir immense à être le directeur général de Trois-Rivières pendant presque dix ans », conclut Michel Byette.