C’est un départ pour l’Expo de Trois-Rivières!

L’Exposition agricole de Trois-Rivières a lancé ses activités, ce midi, dans le cadre de sa 114e édition. Le public est invité à participer à cette grande fête en prenant part à des activités mariant nouveautés et classiques.

«Il fait beau, il fait chaud et c’est le début de l’expo», a lancé le prédisent de l’Expo, Ghyslain Demers. «C’est un plaisir pour nous de revenir ici à chaque année. Le temps passe vite, car on dirait que c’est encore hier que nous fêtions le 100e anniversaire et nous voici rendus à 114. Alors pour les dix prochains jours, la campagne s’en vient en ville!»

Carrousel de la Gendarmerie royale, spectacles sous le chapiteau, manèges et Roll dog dessert et plus encore vous attendent à nouveau cette année.

«C’est l’occasion de mettre de l’avant l’agriculture et de faire connaître nos racines et nos enjeux. Ça nous permet à la fois de découvrir la fierté de nos agriculteurs», a pour sa part ajouté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. «C’est aussi une belle occasion pour nous, du centre urbain et du centre-ville, de voir les animaux de la ferme. C’est une belle ouverture sur toute une culture. Et que dire des petits cris aigus (dans les manèges) qui nous rappellent que c’est l’occasion de vivre une fête foraine et de s’amuser.»

En rappel…

Plusieurs activités sortent du lot à travers les dix jours de festivités. Notamment, le Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada sera de passage afin d’éblouir petits et grands, le 5 et le 6 juillet, de 14h et 18h. Ces spectacles mettront en vedette 32 cavaliers qui présenteront des figures complexes à bord de leur destrier. De la musique rythmera leurs chorégraphies.

Une Zone Arcade sera aussi aménagée pour servir les amateurs de jeux vidéo. Dance Dance Revolution, Guitar Hero, Pac-Man et Top Shaker : voici quelques consoles qui seront à la disponibilité des festivaliers.

«Le Cabaret de l’Expo revient en force. Pour la première journée, nous avons le cabaret d’humour avec Réal Béland. Il nous présentera dans une formule intime un spectacle majoritairement composé de numéros tirés de son quatrième one-man-show Faire semblant», a précisé la directrice générale, Marie-Ève Roy. Le spectacle, qui débutera le 4 juillet à 19h, sera suivi du duo Danny Armstrong et Martin Bournival en musique.

Le chapiteau accueillera le Cabaret d’improvisation avec de nouvelles têtes d’affiche, soit François-Étienne Paré et Sophie Caron. Ces improvisateurs d’expérience se mesureront à la Ligue d’improvisation mauricienne (LIM), le 10 juillet, à 20h30.

L’ambassadeur de l’événement, Stéphane Fallu, a assisté à l’ouverture officielle ce midi et il viendra présenter son spectacle d’humour au Cabaret le 11 juillet, à 19h.

Afin de servir les tout-petits, les enfants pourront assister à un spectacle de la Pat ’Patrouille le 13 juillet, à compter de 13h. Ils auront également la chance de voir sur la scène le Spectacle d’Histoire de jouets, à 16h. Des journées thématiques sont aussi organisées sous le thème des superhéros et des princesses afin d’émerveiller tout cœur d’enfant.

Agriculture à l’honneur

À travers ce grand anniversaire, l’Expo agricole souhaite poursuivre sa mission dans l’éducation du public envers les rouages de l’agriculture et des animaux de ferme, par l’entremise d’activités.

Afin de vivre pleinement l’expérience agricole, le circuit de la ferme au marché est de retour pour initier les visiteurs au monde du fermier. Ils découvriront ce métier en accomplissant des tâches de la ferme jusqu’au marché.

Dans la zone d’agriculture urbaine, des ateliers seront offerts sur différents sujets comme le compostage, les aménagements comestibles ou même les semis pour enfants. La «Brouette agriculture urbaine et écocitoyenneté» est de retour pour animer ces conférences.

En primeur, Mandolyne la fermière offrira des spectacles éducatifs au salon des races. Dans une ambiance ludique et interactive, elle présentera au public différentes races d’animaux de la ferme. Les représentations auront lieu deux fois par jours.

Comme à l’habitude, plusieurs activités ont regagné la programmation comme les concours d’animaux, le Junior 3R et les spectacles de chevaux attelés.

Les plus gourmands pourront se régaler par la variété culinaire qu’offre le festival. Plusieurs kiosques commerciaux seront de la partie autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la bâtisse industrielle.

Au bonheur de tous, les fameux Roll Dog seront de retour. D’ailleurs, lors des journées thématiques superhéros et princesses, les enfants costumés pourront déguster gratuitement un Roll dog régulier de couleur rose ou bleu, selon le jour.

Fidèle à la programmation, Beauce Carnaval débarquera avec ses manèges afin d’animer la fête foraine.

Le spectacle de haute voltige de motocross du Milot Land Tour sera aussi des festivités. Spécialement cette année, le triple champion canadien de moto trial, Michel Fortin Bélanger, exécutera des figures encore jamais tentées au Québec.

L’entrée journalière est au tarif de 18$. Pour plus d’informations, consultez le www.expotr.ca.