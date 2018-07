C’est un départ pour les Demois’Ailes!

DÉFI. Les Demois’Ailes ont pris la route ce matin pour leur défi annuel, et ce, jusqu’à dimanche. C’est après plusieurs heures d’entraînement depuis janvier et avec beaucoup de fébrilité que les 35 Demois’Ailes débutent enfin leur défi de 750 km de course à pied à relais.

Chacune des Demois’Ailes devra courir 10 kilomètres par période de 8 heures, totalisant ainsi 100 kilomètres de course, soit plus de deux marathons en quatre jours.

Ces 35 femmes de différents âges proviennent de la Mauricie et elles ont un seul but, soit de réaliser ledit défi afin d’amasser des fonds pour les maisons d’hébergement Le Far et La Séjournelle.

Le convoi de huit véhicules récréatifs est composé, outre des Demois’Ailes, des membres du conseil d’administration, des d’entraîneurs du Groupe Physi-K (groupe de kinésiologie), des thérapeutes de Physio Action Plus, de massothérapeutes, d’Étienne Lefebvre (ostéopathe) et de bénévoles.

