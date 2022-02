« C’est un bonheur de renouer avec nos cinéphiles »

Les cinémas et salles de spectacle peuvent rouvrir leurs portes dès aujourd’hui. C’est le cas du cinéma Le Tapis Rouge qui relance dès maintenant ses activités.

« Ce sera un bonheur de renouer avec nos cinéphiles qui apprécient notre cinéma indépendant qui projette des films de qualité », lancent Joël Côté et Paul Langevin, propriétaires du Cinéma Le Tapis Rouge, qui espèrent que cette relance sera aussi encourageante que celle de 2021.

Plusieurs films seront de retour du côté du cinéma de la rue Bellefeuille. Dès aujourd’hui, on peut y voir Aline, L’Arracheuse de temps, Dune et La saga Gucci. Plusieurs nouveautés sont aussi attendues dans les prochaines semaines, dont Mères parallèles de Pedro Almodóvar, Tu te souviendras de moi d’Éric Tessier et Le loup et le lion, tourné en partie à Saint-Alexis-des-Monts.

Prochainement, le Cinéma Le Tapis Rouge se dotera notamment d’un nouvel écran qui sera installé dans la plus grande salle afin d’améliorer la qualité d’image projetée.

L’horaire détaillé est disponible au www.cinemaletapisrouge.com.