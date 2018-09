C’est quoi le truc?

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

SCIENCE. Éric Rabouin, professeur de mathématiques au Collège Laflèche, a toujours été fasciné par les tours de magie et leur mécanique. Toute sa vie, il a cherché à découvrir les trucs qu’utilisent les magiciens pour réussir leurs tours. Finalement, c’est la science qui lui a offert plusieurs réponses!

C’est dans cette optique qu’il a développé la conférence-démonstration La science de la magie, présentée au Centre de démonstration en sciences du Collège à compter du 1er octobre.

Cette activité destinée aux élèves du primaire et du secondaire met en évidence les liens tangibles entre la magie et la science.

«On présente souvent la science comme quelque chose de magique avec des grosses réactions chimiques, un peu comme ce que l’on peut voir à l’émission Génial! On est alors estomaqué de voir ce que la science peut faire. Ça nous interpelle quand on est jeune, mais quand on commence à creuser les thèmes scientifiques derrière ces expériences, on se rend compte que ce n’est pas si simple. Ça peut rebuter des jeunes de s’intéresser à la science», explique Éric Rabouin.

«Ce que je veux faire, c’est l’inverse: faire un spectacle de magie et montrer que les tours peuvent s’expliquer par des phénomènes scientifiques simples, poursuit-il. Si tu réfléchis un peu à un tour de magie, tu peux découvrir, par exemple, que c’est grâce à un aimant qu’on peut faire le tour. On peut alors parler du magnétisme. Tous les jeunes comprennent ce concept.»

Parmi les thèmes scientifiques qui seront abordés, on retrouve les forces, le magnétisme, les mathématiques, l’optique et les réactions chimiques. Évidemment, les jeunes seront invités à participer à plusieurs moments. Ils pourront voir comment chacune des grandes disciplines scientifiques peut contribuer à la réalisation d’un tour de magie.

La magie de la science

Le professeur du Collège Laflèche ne s’en cache pas: le magicien Luc Langevin a été une grande inspiration dans la conception de cette conférence-démonstration. «J’ai vu ses deux derniers spectacles. Ça m’a fasciné. Luc Langevin est excellent, mais c’est la science qui lui permet de faire ses tours», souligne M. Rabouin.

Il lèvera notamment le voile des procédés chimiques qui frôlent la magie, sur les dessous de certains tours de cartes et du carré magique, ainsi que d’un vieux tour de magie popularisé par Houdini qui consistait à libérer ses mains enchaînées.

«Les forces invisibles, le mentalisme, la lévitation, l’apparition… Ce sont de grands classiques de la magie. Mais l’univers de la magie est un monde assez fermé. Je peux en montrer, mais pas tout, question de garder un peu de mystère aussi. La science et la magie sont très très reliées. C’est parfaitement connecté. On ne peut pas faire de magie sans faire de science», note M. Rabouin.

C’est d’ailleurs à force de réflexion et d’analyse qu’il a percé le secret de certains tours de magie qui le fascinaient. Il a aussi dû se familiariser avec la mécanique entourant la magie.

«[Le magicien] Luc Langevin dit dans un livre que lorsqu’il fait de la magie, il se met à notre place. Il se dit: «Que ferais-je si j’étais à sa place?» Si je te fais un tour de cartes, la première chose que tu te diras est que le jeu est truqué. Alors la première chose que je ferai, c’est de te dire: «Regarde, le paquet de cartes n’est pas truqué». Tu ne cherches donc pas la faille. C’est facile de se faire berner par un tour de magie», illustre-t-il.

Comment peut-on faire apparaître une personne dans une boîte? Éric Rabouin lèvera aussi le voile sur ce fameux tour. Il nous a expliqué le truc… mais on a promis de garder le secret!

Vers un volet grand public

Si La science de la magie est, pour l’instant, réservée aux élèves du primaire et du secondaire, des présentations pour le grand public sont dans les plans pour l’hiver.

«Les écoles ont commencé à manifester leur intérêt depuis la rentrée. J’ai l’impression que les jeunes et les professeurs vont apprécier l’activité. C’est un projet qui me fait vraiment triper. Je vois un beau potentiel de développement. Des résidences pour aînés m’ont même approché pour leur présenter La science de la magie», raconte Éric Rabouin.

Il compte également déposer une autre demande de subvention pour créer un deuxième volet à la conférence-démonstration, avec de nouveaux tours de magie et une nouvelle dynamique.

Le concept pourrait également s’exporter dans les autres Centres de démonstration en sciences dans la province.

Les écoles intéressées à assister à La science de la magie peuvent s’inscrire en ligne au cdes.qc.ca. Le Centre de démonstration en sciences du Collège Laflèche vise la promotion de la culture scientifique auprès des jeunes.