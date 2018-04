C’est parti pour la Super Expo-Sciences provinciale!

Crédit photo : Photo L'Hebdo du St-Maurice

SCIENCES. C’est aujourd’hui que débute la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2018 à l’Espace Shawinigan. Près de 200 jeunes sont réunis pour cette première journée de l’événement, qui aura lieu du 19 au 22 avril.

La Super Expo-sciences rassemble les meilleurs projets scientifiques de la province le temps d’un week-end. Les exposants, âgés de 12 à 20 ans, présenteront leur projet aux visiteurs, en plus de participer à plusieurs activités.

Le samedi 21 avril, les visiteurs pourront rencontrer l’illusionniste et porte-parole national des Expo-sciences Hydro-Québec, Luc Langevin.

«Nous sommes fiers de notre association avec les Expo-sciences, qui dure depuis plus de 25 ans et qui permet à plus de 15 000 participants des quatre coins de la province et de tous les niveaux scolaires de vivre une expérience unique qui fait appel à la créativité et à l’imagination, indique Réal Laporte, président d’Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés. Je souhaite bonne chance à tous les exposants», souligne le président d’honneur, Réal Laporte, président d’Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

Belle présence féminine

L’événement rassemble 113 filles et 63 garçons. «Ça prouve une chose, c’est que le réseau Technoscience et les régions fait un travail remarquable pour augmenter le nombre de femmes en sciences. Je crois que l’avenir est prometteur!», rapporte Nancy Mignault, directrice générale Techno-Sciences Mauricie-Centre-du-Québec.

Des invités français

Une délégation française composée de 24 jeunes et de 6 accompagnateurs et accompagnatrices sera présente tout au long de la finale québécoise. Cette délégation arrivera de Clermont-Ferrand à Auvergne en France. Ils présenteront leur projet scientifique au Québec, puis quatre jeunes originaires du Québec seront sélectionnés lors de la finale afin d’aller présenter leur projet lors de l’Exposciences Auvergne du 21 au 29 mai prochain.

Près de 250 000$ en prix

La Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise sera ouverte gratuitement au public à l’Espace Shawinigan au 1882, rue Cascade, ce jeudi de 13h à 16h, vendredi 21 avril de 9h à 11h50, samedi 22 avril de 9h30 à 11h50 et 13h à 16h30 et dimanche 23 avril de 9h30 à 11h45.

L’événement se terminera par la cérémonie de remise de prix où une valeur en prix, bourses et participation de près de 250 000$ sera remise. La cérémonie se tiendra le dimanche 22 avril entre 13h et 15h30. Elle est également accessible en webdiffusion.