C’est parti pour les Fêtes de districts!

C’est la Fête du district De la Madeleine qui lancera la saison des Fêtes de districts ce samedi 1er juin sur les terrains du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, tandis que celle du district Marie-de-l’Incarnation se tient ce dimanche (2 juin) au parc Jean-Béliveau.

Au total, 13 Fêtes de districts se dérouleront jusqu’au 27 octobre sur l’ensemble du territoire.

Ces événements festifs et gratuits proposent une programmation riche et diversifiée: spectacles, musique, structures gonflables, chasse au trésor, animation ambulante et mascottes.

D’autres activités enlevantes comme le parc de planche à roulettes temporaire présenté par Adrénaline Urbaine, les parcours à obstacles, les karts à pédales, les feux d’artifice et les spectacles musicaux pour enfants vous feront vivre des expériences riches en émotions.

Les Bibliothèques de Trois-Rivières seront également présentes à certaines fêtes avec un atelier de bricolage et de lecture.

La Ville investit 130 000$ dans les Fêtes de districts sous la forme de subventions.

Calendrier

1 er juin : District de la Madeleine | Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

: District de la Madeleine | Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 2 juin: District Marie-de-l’Incarnation | Parc Jean-Béliveau

District Marie-de-l’Incarnation | Parc Jean-Béliveau 21 juin : District des Rivières | Parc-école Jacques-Buteux

: District des Rivières | Parc-école Jacques-Buteux 23 juin : District de Saint-Louis-de-France | Parc de la Terre-des-Loisirs

: District de Saint-Louis-de-France | Parc de la Terre-des-Loisirs 23 juin: District de Pointe-du-Lac | Parc Antoine-Gauthier

District de Pointe-du-Lac | Parc Antoine-Gauthier 11 au 14 juillet : District de Châteaudun | Parc Jean-Perron

: District de Châteaudun | Parc Jean-Perron 28 juillet: District de Richelieu | Parc Armand-Charbonneau

District de Richelieu | Parc Armand-Charbonneau 3 et 4 août: District de Chavigny (Fête de la famille) | Parc Laviolette

District de Chavigny (Fête de la famille) | Parc Laviolette 17 et 18 août: District de Sainte-Marthe | Parc Roger-Guilbault

District de Sainte-Marthe | Parc Roger-Guilbault 23 et 24 août: District du Carmel | Parc de l’École d’alimentation et d’hôtellerie

District du Carmel | Parc de l’École d’alimentation et d’hôtellerie 5 octobre: District des Carrefours | Rue Jean-Paul-Lavergne

District des Carrefours | Rue Jean-Paul-Lavergne 19 octobre : District de la Madeleine (Fête d’Halloween) | Boulevard Sainte-Madeleine (face au Métro)

: District de la Madeleine (Fête d’Halloween) | Boulevard Sainte-Madeleine (face au Métro) 26 et 27 octobre: District des Estacades (Fête d’Halloween) | Centre communautaire des Ormeaux

Tous les détails au www.v3r.net