C’est parti pour le Salon des aidants et des aînés virtuel!

L’Appui Mauricie a donné le coup d’envoi de son premier Salon des aidants et des aînés virtuel dimanche.

Reproduisant un salon physique sur une plateforme Web, cet événement regroupera près de 60 exposants et 34 ateliers et conférences qui seront diffusés sur la page Facebook du Salon.

«C’est une première au Québec. Nous défrichons un terrain vierge qui a un potentiel incroyable. Beaucoup de regards sont tournés vers nous. D’ailleurs, nous sommes déjà interpellés par d’autres régions qui veulent reprendre la plateforme afin d’offrir à leur population un Salon des aînés ou un Salon des aidants virtuel», mentionne Christine Gagné, proche aidante et administratrice à l’Appui Mauricie.

Ce projet novateur va permettre aux visiteurs de découvrir de nouveaux services et produits qui vont les aider dans leur quotidien, et ce, même en période de pandémie.

«Grâce à ce salon virtuel, nous allons pouvoir développer davantage notre clientèle et rejoindre des aidants qui sont moins enclins ou qui n’ont pas le temps de participer à des salons qui ont lieu à un moment donné dans un endroit bien précis, mentionne Pierre Morissette, président de l’Appui Mauricie. Nous pensons, par exemple, à la génération sandwich, ces personnes dans la cinquantaine qui sont la canne de vieillesse de leurs parents, mais qui ont encore des enfants à la maison.»

L’Appui Mauricie invite les Mauriciens et Mauriciennes à visiter le salondesaidant.ca et à s’abonner à la page Facebook du Salon des aidants et des aînés, afin d’y trouver du contenu à la fois informatif et divertissant.