« C’est Mélanie (Joly) qui m’avait convaincu de faire le saut en politique pendant que j’étais en réflexion » – Martin Francoeur

Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic-Cartierville, était de passage à Trois-Rivières pour discuter des priorités du Parti libéral du Canada dans la région de Trois-Rivières et de la relance économique.

Mme Joly était en compagnie de Martin Francoeur, candidat libéral dans Trois-Rivières.

« Ça me fait plaisir d’être ici, à Trois-Rivières, avec le futur député de Trois-Rivières, Martin Francoeur. On vient de rencontrer les grands joueurs économiques de Trois-Rivières et ils nous ont tous dit que nous avons été là pour eux pendant la crise pour les aider et les soutenir », a-t-elle lancé. « On a été là pour investir dans l’aéroport de Trois-Rivières, le port de Trois-Rivières, le CAE Laprade, Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, ainsi que dans les compagnies qu’on est convaincu qu’elles vont devenir des fleurons québécois, en plus du centre de métallurgie et dans l’aluminium. Avec Martin Fancoeur, on va continuer d’être là pour les soutenir. »

« C’est Mélanie (Joly) qui m’avait convaincu de faire le saut en politique pendant que j’étais en réflexion. J’ai le goût d’être celui vers qui les intervenants économiques de la région se tournent lorsqu’ils ont des besoins et des préoccupations. Pourquoi? Parce que ce n’est pas normal que des intervenants de Trois-Rivières préfèrent aller frapper à la porte de François-Philippe Champagne, à Shawinigan, plutôt qu’à celle de notre député », a pour sa part ajouté le candidat.

La candidate libérale dans Ahuntsic-Cartierville a expliqué que la rencontre avec les intervenants avait été marquée par un point majeur, soit la relance économique.

« Ils nous ont parlé de comment être capable que leur entreprise survivre la crise économique et la pandémie, et de comment on est capable de positionner Trois-Rivières dans l’avenir. Ils nous ont parlé du virage vert, mais aussi du plan de relance ambitieux. On a parlé beaucoup, Jean Lamarche et moi, et je l’ai souvent dit dans les médias que j’ai vu beaucoup de plans de relance dans différentes villes du pays et celui de Trois-Rivières est un des meilleurs que j’ai vus », a-t-elle témoigné.

« Je sais que cette relance doit être faite avec une préoccupation environnementale », a pour sa part ajouté Martin Francoeur. « On doit aider des entreprises qui en aident d’autres à être plus performantes en matière environnementale. Trois-Rivières et la Mauricie sont déjà bien avancés de côté-là. Maintenant, Trois-Rivières n’a pas eu de député au pouvoir ces 28 dernières années alors je pense que d’avoir un député du côté du pouvoir, ça peut faciliter le suivi des dossiers. On s’entend que le Parti libéral semble bien placé pour former le prochain gouvernement, à nouveau. »

Ce dernier a également mentionné espérer pouvoir débattre de ses idées avec les autres candidats dans un avenir rapproché. De son côté, Mme Joly ne s’est pas tari d’éloges envers son collègue, en concluant la conférence en mentionnant qu’elle sent, sur le terrain, qu’il y a « un phénomène Martin Francoeur ».