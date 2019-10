C’est l’temps de se mobiliser. C’est l’temps d’agir.

C’est l’temps de se mobiliser.

C’est l’temps d’encourager notre équipe.

C’est l’temps d’agir. Vous n’êtes pas sans savoir que la saison 2019 a failli être la dernière de l’histoire des Aigles et ce, malgré votre support et celle d’une trentaine d’entreprises de notre région. La saison 2019 a été la plus excitante de l’histoire des Aigles. Le 30 septembre dernier, ils ont été sauvés in extremis grâce à la participation de gens d’affaires, qui comme vous, croient en l’importance de la présence des Aigles dans notre communauté. C’est aujourd’hui que le travail visant la pérennité de l’équipe commence. Parce que oui, nous sommes sauvés pour 2020, mais qu’en est-il des années suivantes ? Pour survivre, nous devrons redoubler d’efforts et viser le point mort pour la prochaine saison ; ni profit, ni perte. Voilà pourquoi ce moment est si important. Nous avons besoin de vous! C’est « l’temps » d’embarquer sur le terrain et de nous aider à atteindre le marbre. Nous vous invitons donc à encourager votre équipe en vous procurant votre ou vos abonnements de saison dont la vente se fera dès lundi 7 octobre. Achetez, référez-nous à un ami, parlez de nous… En vous procurant vos billets rapidement, vous démontrez que vous faites partie de l’équipe; vous dites à notre Ville et aux gens d’affaires que les partisans veulent une équipe à Trois-Rivières pour longtemps.­ _________________________

René Martin

Directeur général des Aigles de Trois-Rivières