« C’est lorsque je suis allée aux Jeux olympiques de la Jeunesse et que j’ai bien performé que je me suis dit que ce serait peut-être atteignable » – Florence Brunelle

Les patineurs de vitesse courte piste qui auront la chance de se rendre aux Jeux olympiques de Beijing ont été dévoilés la semaine dernière. Les vétérans Charles Hamelin, Kim Boutin et Pascal Dion seront de retour et tenteront d’inspirer une équipe formée de sept recrues, incluant Florence Brunelle.

Étoile montante du sport, la Trifluvienne n’a pas volé sa place.

« Je suis super contente et reconnaissante d’avoir la chance d’aller représenter mon pays aux Jeux olympiques, a lancé la double médaillée des Jeux olympiques de la Jeunesse. Je m’y attendais un peu à la suite de mes résultats obtenus en Coupe du monde, alors ce fut comme un soulagement d’avoir l’annonce officielle. »

« Honnêtement, je n’y pensais pas tant que ça [ces dernières années], mais lorsque je suis allée aux Jeux olympiques de la Jeunesse et que j’ai bien performé, c’est là que je me suis dit que ce serait peut-être atteignable. Outre ça, ce n’est pas vraiment une chose à laquelle je pensais vraiment. »

Âgée de 18 ans, Florence Brunelle deviendra la plus jeune Olympienne canadienne en patinage de vitesse courte piste lorsqu’elle se retrouvera sur la glace de Beijing.

« C’est spécial d’être parmi les plus jeunes Canadiennes à participer aux Jeux olympiques d’hiver, ainsi que dans mon sport, mais je ne pense pas trop à ça. Je vis le moment présent et on va y aller au jour le jour. Je vais aller aux Jeux avec l’envie de montrer ce que je suis capable de faire. Au relais, c’est sûr qu’on va être là pour essayer de gagner », confie-t-elle.

Très bonne équipe

Les dix élus se sont qualifiés au sein d’Équipe Canada sur la base de leurs performances aux quatre compétitions de Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de l’ISU. Aux côtés de Boutin et Brunelle, il y aura la finaliste des Championnats du monde, Courtney Sarault, qui devient seulement la 10e patineuse originaire de l’Extérieur du Québec, et la troisième athlète du Nouveau-Brunswick, à se tailler une place au sein de l’équipe olympique canadienne de patinage de vitesse courte piste après Stephen Gough (Lillehammer 1994) et Mark Lackie (Albertville 1992).

Danaé Blais, de Châteauguay, et Alyson Charles, de Montréal, complèteront l’équipe. Camille de Serres-Rainville, également de Montréal, fera le voyage à titre de substitut. Évidemment, les athlètes devront se produire sans spectateurs ni parents ou amis. « C’est sûr que c’est plate, mais on se reprendra. Ça fait deux ans que mes parents ne m’ont pas vu compétitionner, alors je suis rendue habituée », conclut-elle.

Les épreuves de patinage de vitesse courte piste seront présentées du 5 au 16 février (Jour 1 à 12), en direct du Palais omnisports de la capitale.

Le Canada a impressionné en patinage de vitesse courte piste depuis que le sport a fait son entrée officielle au programme olympique aux Jeux d’Albertville, en 1992, en amassant 33 médailles olympiques (9 d’or, 12 d’argent et 12 de bronze).

Cela fait de ce sport le deuxième en importance pour le Canada au chapitre des médailles olympiques d’hiver derrière le patinage de vitesse longue piste (37).