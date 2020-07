C’est l’été «Tennis» à Trois-Rivières

Voici l’occasion de découvrir les joies du tennis alors que diverses activités éducatives sont offertes aux enfants dans une session de six cours étalés sur une période de trois semaines.

La session Récré-Tennis (RT) s’adresse plus spécifiquement aux enfants. Le Tennis- Famille (TF) (parent-enfant) engage la participation d’un parent dans l’apprentissage de l’élève. Enfin, le Tennis Ado-adulte (TAA) s’adresse aux gens de 17 à 77 ans (et +). Cette session TAA compte quatre cours. Enfin, pour les enfants de 10 à 15 ans qui se débrouillent bien au tennis, il y a le camp de Tennis Jr du week-end. Le nombre minimal d’inscriptions pour toute session de tennis est de quatre et le nombre maximal est de six.

Visitez le www.attr.ca ou la page Facebook https://www.facebook.com/TennisTR/ pour découvrir les divers services offerts et pour devenir membre de l’association.

Rendez-vous au Tennis Lambert

Le programme du mois de juillet à l’intérieur offrira quatre programmes spécifiques. Voilà une occasion magnifique d’apprendre ce sport captivant et de se faire des amis pour toute la saison et même bien davantage.

– Récré-tennis (RT) : 6 cours x 1 h : 75$

– Tennis-Famille (TF): 6 cours x 1 h: 100$ (le duo)

– Tennis Ado-Adulte (TAA): 4 cours x 1 h: 60$

– Camp Tennis Week-end (WD): 6 fois x 1 h: 100$

L’ATTR fournit tout le matériel de tennis.