C’est le temps de jouer, moussaillons!

Crédit photo : Photo tirée de Facebook - Complexe H2O

Pas besoin d’aller bien loin pour s’amuser, l’été! Il y a de tout pour tous les goûts en Mauricie et sur la Rive-Sud.

Grimper… partout, partout!

Envie bouger? Il y a des petits et des grands grimpeurs dans la famille? Super, car ce ne sont pas les endroits qui manquent pour faire travailler ses muscles!

Dans les arbres

Il existe deux parcours d’hébertisme aériens à tester absolument dans la région. Sur l’Île Melville, à Shawinigan, on retrouve les installations D’Arbre en Arbre, qui proposent une multitude de tyroliennes, passerelles suspendues, lianes et ponts de corde. Du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, plus précisément au Domaine Enchanteur, un labyrinthe suspendu en circuit fermé propose 70 jeux répartis sur quatre paliers.

Sur les murs

Il y a également un grand choix d’endroits où faire de l’escalade traditionnelle. Et le beau de la chose, c’est qu’on peut s’y adonner autant à l’intérieur qu’en plein air.

Campus Escalade, à Trois-Rivières, propose aux familles un concept d’escalade de bloc intérieur qui ne nécessite aucune formation ou équipement spécialisé et qui s’adresse autant aux débutants qu’aux experts.

Du côté d’Adrénergie, aussi situé dans la capitale régionale, des murs de 40 pieds de hauteur sont à escalader avec de l’équipement de pro. Aussi, dix parcours de 24 pieds de hauteur avec glissade y sont aménagés pour le plaisir des enfants (et des plus grands!).

Chez Maïkan, tant l’escalade intérieure qu’extérieure est offerte. On y trouve également divers programmes pour progresser dans ce sport, si la piqûre vous gagne.

Dans des structures

Pour les plus petits, le Récréofun promet des heures de plaisir dans ses installations trifluviennes avec ses glissades, son bungee trampoline, ses jeux de balles mousses, sa méga structure à escalader et plus encore.

Des compétions amicales… et familiales!

Vous avez l’esprit compétitif? De nombreuses possibilités combleront votre soif de gagner.

Mini-putt

Pourquoi pas un tournoi de mini-putt entre amis ou en famille? Il y a quelques endroits où pratiquer ce sport près de chez vous. Si certains campings proposent encore des terrains à leur clientèle, il y a aussi quatre autres endroits ouverts à Monsieur et Madame Tout-le-Monde: un à Shawinigan (Mini-Putt Shawinigan-Sud) et trois à Trois-Rivières (Mini-Putt de Trois-Rivières, Club de golf Les Rivières et Laser Plus). Chez Laser Plus, on propose un parcours intérieur où tout l’univers est illuminé à l’éclairage de type black-light.

Paintball et Laser tag

Si les jeux de guerre et de stratégie vous allument, alors le paintball est pour vous! On peut s’adonner à cette activité de groupe sur deux sites en Mauricie: Voodoo Paintball à Saint-Étienne-des-Grès et chez L’Aventurier Paintball à Trois-Rivières. Sur la Rive-Sud, quelques événements ont lieu, notamment à Parisville, sous la gouverne de BX Paintball.

Quant au Laser tag, on peut actuellement tester l’expérience à deux endroits à Trois-Rivières: chez L’Aventurier Paintball (extérieur) et Laser Plus (intérieur). L’objectif est de tenter de compter des points en touchant l’équipement électronique de ses adversaires à l’aide de son marqueur laser; une technologie inoffensive et sans douleur.

Karting

Si la vitesse vous enivre, une course sur une piste de karting sera certainement des plus appréciées. Karting Trois-Rivières et SC Performance, à Saint-Célestin, proposent des circuits qui devraient apporter de bonnes doses d’adrénaline.

Pour les amoureux des animaux

Les animaux ont la cote auprès de vos enfants? Ne manquez pas de visiter les zoos et centres d’interprétation de la région, ou encore de les gâter en leur proposant une excursion à cheval, par exemple.

Visites et observation

Le Zoo de St-Édouard est évidemment un incontournable. Il héberge une centaine d’espèces d’animaux, dont des animaux exotiques (tigres, lions, singes, kangourous, léopards, maras, lémuriens…).

Sur la Rive-Sud, on peut aller voir les animaux de la ferme et les animaux sauvages que réhabilite Zoo académie, à Nicolet (visite sur réservation seulement), ou encore découvrir plein de choses sur les divers mammifères, oiseaux de proie, reptiles et autres amphibiens de la province au Centre de la biodiversité du Québec, à Bécancour.

Équitation

De multiples centres équestres proposent aux petits et grands de s’évader dans des sentiers autant sur la rive nord que la rive sud du fleuve Saint-Laurent. C’est le cas, entre autres, du Baluchon de Saint-Paulin et des Écuries Équi-Amis de Saint-George-de-Champlain, au nord, et de la Ferme du Joual Vair et de l’Écurie Ginette Dubé de Bécancour, au sud. Vous en trouverez facilement d’autres en faisant quelques recherches sur le web.

En rafale

La liste d’activités à faire par chez nous est longue et c’est tant mieux! Celles proposées ci-haut se déroulent sur la terre ferme ou dans les airs, mais il y en a d’autres à expérimenter… ailleurs. En voici quelques exemples.

Dans l’eau

-Les glissades d’eau et la piscine à vagues du complexe H2O de Trois-Rivières ;

-La piscine à vagues du Camping Lac et Forêt de Sainte-Thècle;

-Les glissades d’eau du Domaine du Grand R de Trois-Rivières et du camping Otamac, à Shawinigan.

*Liste non exhaustive

