C’est le temps d’arracher l’herbe à poux

La population et les gestionnaires de grands terrains sont invités à poser des actions concrètes pour limiter la dispersion du pollen allergène et améliorer la qualité de vie des citoyens allergiques à l’herbe à poux en l’arrachant. Les meilleurs moyens pour limiter les effets à la santé liés à la présence de l’herbe à poux dans notre environnement sont :

Pour les petits espaces : arrachez à la main ou déracinez la plante à l’aide d’un outil de jardinage approprié;

Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à l’aide d’une tondeuse à gazon, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire la concentration de pollen dans l’air et les symptômes d’allergie.

Une fois arrachée ou tondue, disposez de la plante dans un bac à ordures. Il est déconseillé de composter l’herbe à poux à cause du potentiel de contamination de ses graines.

Très répandue au Québec, l’herbe à poux représente une préoccupation majeure pour le réseau québécois de santé publique depuis un bon nombre d’années. Elle est présente dans l’environnement de mai à octobre et meurt à l’arrivée des premières gelées automnales. Son pollen se déplace dans l’air sous forme de fines particules et entraîne des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles, soit une personne sur huit.

Les principaux symptômes pouvant se manifester sont : éternuements, congestion, écoulement nasal, larmoiement et démangeaisons oculaires, en l’absence d’un rhume ou d’une grippe.

Des efforts sont entrepris par le CIUSSS MCQ pour limiter les effets à la santé liés à la présence de l’herbe à poux dans son environnement.

« Une saine gestion et un entretien des terrains, par la tonte fréquente ou un fauchage, à la mi-juillet et à la mi-août, sont un gage de succès pour améliorer la qualité de vie et la santé respiratoire des personnes allergiques à l’herbe à poux. Ensemble, faisons tous notre part pour la santé de la population » indique Karine Martel, conseillère en santé et environnement de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ.