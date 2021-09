C’est le moment de voter!

Les Canadiens sont conviés aux urnes aujourd’hui pour élire le prochain gouvernement fédéral. Les bureaux de vote seront ouverts pendant 12 heures, soit de 9h30 à 21h30. Vous devriez avoir reçu toute l’information en lien avec la journée d’élection sur votre carton d’électeur. On peut également retrouver ces informations sur le site Web d’Élections Canada.

En 2019, les électeurs de la circonscription de Trois-Rivières devaient choisir entre sept candidats.C’est la bloquiste Louise Charbonneau qui avait été élue avec 28,5% des votes. Dans la circonscription de Berthier-Maskinongé, la députée sortante Ruth Ellen Brosseau avait été devancée au scrutin par Yves Perron, du Bloc Québécois. Ce dernier avait récolté 37,6% des votes. Enfin, le libéral François-Philippe Champagne avait été réélu pour un second mandat dans la circonscription de Saint-Maurice – Champlain avec 39,6% des votes.

Nous vous invitons à prendre le temps de consulter les fiches ci-dessous afin de découvrir qui ils sont et ce qu’ils ont à vous proposer.

En soirée, les journalistes de L’Hebdo Journal seront sur le terrain pour vous informer de l’évolution des résultats de l’élection fédérale dans les circonscriptions de Trois-Rivières, de Berthier-Maskinongé et de Saint-Maurice – Champlain et pour recueillir les commentaires des candidats, en collaboration avec nos collègues de L’Écho de Maskinongé et de L’Hebdo du Saint-Maurice. Nous vous invitons à nous suivre au www.lhebdojournal.com et à vous abonner à la page Facebook de L’Hebdo Journal pour ne rien manquer de ce qui se passera lors de la soirée électorale. C’est un rendez-vous!

Circonscription de Trois-Rivières

Circonscription Berthier-Maskinongé

Circonscription Saint-Maurice – Champlain