Le 6 mai, c’est le BUZZ on bouge en Mauricie ! L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD), le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et de l’Énergie invite la population à bouger à l’extérieur ou à l’intérieur en cette journée spéciale.

Pour la quatrième année, Le BUZZ on bouge en Mauricie vise à mobiliser la population, les organismes sportifs et communautaires, les entreprises, les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance dans toute la région de la Mauricie.

Le BUZZ s’inclut dans la programmation de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) qui a débuté le 2 mai dernier et qui se poursuit jusqu’au 12 mai prochain.

Les gens sont invités à inscrire leur bougeotte au www.jnsap.ca et obtenir la chance de gagner plusieurs prix de participation.

« Le BUZZ on bouge en Mauricie est une belle occasion de rappeler aux gens que c’est agréable et amusant de prendre une pause active dans leur journée ou sur l’heure du dîner. C’est aussi un bon moyen de constater qu’il y a de nombreux bienfaits à s’activer et de se donner le goût de bouger durant toute l’année. Nous devons continuer à envoyer un message fort pour les inciter à bouger. Ça fait tellement du bien et ça peut facilement être inclut dans nos horaires. L’an passé, plus de 750 personnes ont participé et je souhaite qu’encore plus de milieux de travail ou de vie se mobilisent et sortent en groupe », explique Émilie Perreault-Imbeault, kinésiologue au CIUSSS-MCQ.