Rentrée: saviez-vous que…

ÉDUCATION. Les élèves fréquentant un établissement de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy reprennent aujourd’hui le chemin de l’école. Connaissez-vous votre Commission scolaire?

1 500 enseignants

On compte plus de 1 500 enseignants dans le réseau de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, incluant ceux à temps partiel.

***

134 autobus

Pour transporter les élèves, il y a 134 autobus, 43 minibus, 8 autobus adaptés et 23 véhicules berlines.

***

17 000 km

Chaque jour, les autobus scolaires parcourent plus de 17 000 kilomètres.

***

48 écoles

Sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, on recense 36 écoles primaires (54 bâtisses), 7 écoles secondaires, 1 école spécialisée primaire et secondaire, 2 centres de formation professionnelle (9 bâtisses), 1 centre de formation générale des adultes (2 bâtisses) et 1 complexe sportif.

***

57 ans

L’âge moyen des bâtiments scolaires est de 57 ans.

***

32 chantiers

Cette année, 29 chantiers se dérouleront dans les écoles pour réaliser des travaux de maintien des bâtiments, 2 chantiers permettront la construction de gymnases et les travaux d’agrandissement de l’école Marie-Leneuf seront terminés.

***

16 587 élèves

C’est le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2018-2019 dans l’une des écoles de la Commission scolaire.

***

Transport scolaire

La Commission scolaire rappelle aux parents qu’il est important de faire une dernière vérification des coordonnées du transport de leur enfant la veille de la rentrée scolaire puisque des modifications peuvent être effectuées jusqu’à la dernière minute. Pour les consulter, ils doivent se rendre sur le portail-parents de leur école. De plus, l’avis d’embarquement, remis par l’école, est exigé en tout temps, et ce, tout au long de l’année. Les parents peuvent consulter le www.csduroy.qc.ca/transport-scolaire/ pour plus de détails entourant le transport scolaire.

De plus, le Service du transport tient à souligner qu’avec les travaux de réfection majeurs qui s’effectuent actuellement sur le boulevard Thibeau, au-dessus de l’autoroute 40, de possibles retards sont à prévoir le matin ainsi que pour le retour à la maison, et ce, particulièrement pour les élèves qui passent par les points de transfert (Académie les Estacades, école secondaire des Pionniers et Aréna Jérôme-Cotnoir)

Pour information en cas de retard, vous pouvez vous référer à la liste des transporteurs ou communiquer directement avec le Service du transport.

(Informations recueillies par Audrey Leblanc)