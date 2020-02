C’est la fin pour le restaurant Le Gros Hot-Dog

C’est officiel. Le restaurant Le Gros Hot-Dog a été vendu et servira ses derniers clients le dimanche 16 février. Après plus de 40 ans, l’heure de la retraite a sonné pour Thérèse Côté Deshaies et Johanne Côté Ricard.

Au total, tout près de 42 ans d’histoire seront immortalisés lors de la fermeture officielle.

«Pendant les cinq premières années, le restaurant appartenait à Reynald Hinse. Les cinq années suivantes, c’était Michèle Duchesne, raconte Johanne. On acheté en 1988. Nous, on est ici depuis le début. On a commencé comme employées dans le temps de Reynald. On a tellement travaillé et ça fait quelques années qu’on essayait de vendre. Le manque de personnel dans la restauration n’a pas aidé. Il y a une époque où on recevait une vingtaine de curriculums vitae pour embaucher l’été. Cette année, nous n’en avons reçu qu’un seul et on l’a engagé.»

«C’est le plus vieux restaurant de Saint-Louis-de-France qui ferme», renchérit Thérèse. «On est le seul à avoir résisté depuis 1979. On s’en va se reposer à la retraite. On va probablement voyager, aussi.»

Les temps sont durs pour le secteur le secteur Saint-Louis-de-France qui avait perdu sa seule épicerie, le Marché Tradition, au début de l’année 2019.

De son côté, le très populaire bâtiment au toit rouge va céder sa place à un commerce qui se spécialise dans l’après-sinistre.

«Dans le contexte actuel, ça ne nous dérange pas vraiment que ce ne soit plus un restaurant. Ça aurait été le fun, mais on comprend que ce n’est pas facile, surtout avec le manque d’employés. Ça n’a jamais été facile de se battre contre des grosses chaînes, mais on a toujours réussi. On a toujours conservé nos menus du jour traditionnels, cuisinés ici-même, et notre cuisson sur la plaque», explique Johanne.

Évidemment, les clients habitués du Gros Hot-Dog ne cachent pas leur déception, mais ils sont très compréhensifs envers la situation.

«Ils sont très déçus. Tous les clients qu’on croise sont déçus, lance Johanne. C’est eux qui vont nous manquer le plus. On les remercie vraiment d’avoir été là pendant toutes ces années. On s’est fait des amis au fil du temps. Il y a des clients qui sont ici depuis les tout débuts. On était rendu à servir les enfants de ceux qui étaient autrefois enfants.»

«On est contente d’avoir de bons commentaires comme ça», ajoute Jessica Ricard, la fille de Johanne et employée de longue date. «Ça veut dire qu’on a marqué les gens. On était rendu là. Ça fait environ deux ou trois ans qu’on <@Ri>rush<@$p> à cause du manque de personnel. Moi aussi je vais aller me reposer avant de recommencer un nouveau travail. L’aspect familial va me manquer. Nous avons été élevées ici et c’était ma deuxième maison. L’autobus nous débarquait et nous prenait ici le midi. Nos cousins, cousines, oncles et tantes ont travaillé ici. C’était vraiment un restaurant familial.»

Le tiroir à bonbons

La fermeture du Gros Hot-Dog signifie aussi un deuil – en quelque sorte – pour les enfants de la nouvelle génération.

«On a toujours eu notre tiroir à bonbons et les enfants venaient se servir dedans. Ils entraient et s’en allaient dans le tiroir. Les parents intervenaient en leur disant qu’ils devaient manger avant», raconte Johanne.

«Imaginez: on reçoit des papas de 35 ans qui se sont servis dans le tiroir à bonbons et qui aujourd’hui, font vivre le rituel à leurs propres enfants. C’est quelque chose! On a longtemps eu nos paparmanes aussi, sur le comptoir, mais ces dernières années, ç’a été plus difficile depuis l’incendie de l’usine», témoigne Thérèse.

Bref, toute bonne chose a une fin.

Fort à parier que le dimanche 16 février sera une journée forte en émotions pour les sœurs Côté. Chaque «bonne fin de journée» se voudra un au revoir…