Crédit photo : Photo par Jonathan Cossette

PRÉVENTION. Qui dit octobre dit beaux paysages, nuits fraîches, mais également prévention. En effet, la 28e édition de la Semaine de la prévention des incendies, sous le thème «C’est dans la cuisine que ça se passe!», se tiendra du 7 au 13 octobre.

Les porte-paroles cette année ne sont nul autre que Bob le Chef, qui en sera à sa troisième expérience, et Marie-France Bergeron, lieutenante à l’éducation du public au Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville.

«C’est déjà la troisième année que j’agis à titre de porte-parole et en étant moi-même chef cuisinier, je suis sensible à tout ce qui concerne la prévention des feux de cuisine», lance Bob le Chef, co-porte-parole 2018.

«C’est important de faire de la prévention. De 2011 à 2015, il y a eu 74 décès provenant des incendies de cuisine. C’est 74 décès de trop! Saviez-vous que 30% des incendies de domicile sont causés par des feux de cuisson? 47% des feux de cuisine sont causés par la distraction, alors quand on cuisine, on regarde la puck! Et non la puck qui est à la télévision.»

(Voir la vidéo de prévention avec Bob le Chef et Marie-France Bergeron https://www.youtube.com/watch?v=HxeHM1Vuafc)

Depuis 2013, on dénombre plus de 22 000 incendies de domicile au Québec. Près du tiers d’entre eux ont débuté dans la cuisine.

Différentes activités seront organisées par les municipalités et services de sécurité incendie tout au long de la Semaine de la prévention des incendies. Pour tout savoir, visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca/spi ou via la page Facebook https://www.facebook.com/securitepublique/.

La Semaine de la prévention des incendies prendra fin avec une journée portes ouvertes dans plusieurs casernes au Québec le samedi 13 octobre, ou encore le dimanche 14 octobre.

Journée portes ouvertes à la caserne

14 octobre 2018 10h au 14 octobre 2018 15h

Organisateur : Municipalité, Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Lieu : Caserne

Adresse : 918 Rang-St-Flavien Notre-Dame-du-Mont-Carmel G0X 3J0

Personne responsable : Yves Landry

Téléphone : 819-695-0473

Site Web de l’événement