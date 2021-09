« C’est avec humilité qu’on reçoit un verdict comme celui-là »

C’est en ondes à la télévision que François-Philippe Champagne a appris qu’il était réélu pour un troisième mandat à la Chambre des communes.

D’entrée de jeu, le député qui entame un troisième mandat s’est dit ému, lui qui se trouvait avec ses militants à son local électoral de Grand-Mère.

« L’élection, dit-il, c’est le verdict des citoyens et des citoyennes. L’émotion m’est venue immédiatement aux yeux, car c’est toujours avec beaucoup d’humilité qu’on reçoit un verdict comme celui-là « .

Il voit sa réélection comme une tape dans le dos de la part des électeurs pour pour que se poursuive le travail amorcé.

À Shawinigan, impossible de ne pas aborder l’incontournable dossier du centre fiscal et les 2000 emplois qui y sont rattachés. Un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre pendant la campagne.

» Je me suis battu depuis 10 ans et là, ça va nous permettre de continuer de nous battre jusqu’à ce que l’immeuble soit réalisé. Vous comprendrez que c’est ma plus grande joie parce que je me suis lancé en politique pour faire la différence « , a poursuivi le député François-Philippe Champagne.

Il entend poursuivre le travail amorcé en matière d’innovation : « Le prochain chantier, c’est le secteur des batteries. On s’est déjà donné cette vision-là, des véhicules électriques, la prochaine vision, c’est d’amener l’industrie des batteries chez nous. On a relancé la biofabrication, on va accélérer les investissements pour la lutte aux changements climatiques « , a-t-il ajouté.

Pour la Haute-Mauricie, le député réélu veut travailler le développement récréotouristique, mais aussi la pénurie de main-d’œuvre qui frappe durement la Haute Mauricie et apporter de l’aide pour la rénovation des glaces du Club de curling de La Tuque, entre autres dossiers.

Il perçoit la réélection du gouvernement Trudeau comme un message fort pour la stratégie libérale pour la lutte à la COVID-19 et aux changements climatiques.

« On est humble, mais très heureux », a conclu François-Philippe Champagne.