Centre-ville : pas de frais de stationnement cet été

Le stationnement aux parcomètres du centre-ville sera gratuit jusqu’au 31 août. La Ville de Trois-Rivières prolongera les frais de stationnement sur rue au centre-ville jusqu’à la fin août, en raison de la pandémie de COVID-19.

«D’habitude, il y a un équilibre entre les gens qui sortent du centre-ville et ceux qui viennent travailler. On a perdu cet équilibre durant le confinement, de sorte que les travailleurs avaient de la difficulté à trouver du stationnement. C’est ce qui avait motivé l’amnistie des frais au départ», explique le maire Jean Lamarche.

«La résolution initiale était associée à un décret mettant fin au confinement. En ce moment, on voit plutôt un déconfinement progressif. Comme on n’a pas de date de fin du déconfinement, on doit s’ajuster à ça», ajoute-t-il.

Du côté de l’impact économique de la décision, la Ville avait envisagé différents scénarios variant entre 200 000$ et 600 000$ de perte, selon la situation, en ce qui concerne les frais de stationnement.

Notons que les autres règles concernant le stationnement prévalent toujours, notamment les interdictions de stationnement. Les stationnements Badeaux et du parc portuaire, ainsi que le stationnement souterrain de l’hôtel de ville demeurent payants.

Par ailleurs, la Ville mettra en place un plan de déconfinement et d’attractivité au centre-ville et d’autres mesures sur le territoire pour la saison estivale 2020. L’avis de motion concerne six règlements municipaux en lien avec la circulation, la paix et l’ordre, la limite de vitesse dans les rues locales, entre autres.

Cette initiative est en lien avec les nouveaux aménagements réalisés sur les rues des Forges et Notre-Dame Centre, de même que quelques autres rues environnantes en prévision de l’été. Il s’agit essentiellement du processus réglementaire qui régularise le tout.

Certaines installations au centre-ville sont déjà revues sur la rue des Forges. Par exemple, certaines clôtures de foule disparaîtront sous peu. «On devait bien installer les choses au début. C’est plus facile d’en enlever. On se donne le droit de s’ajuster en cours de route», souligne le maire.