Centre-Ville: Fermeture du stationnement sous-terrain

Le stationnement de l’Autogare, situé au centre-ville de Trois-Rivières, sera fermé pour une longue période pour cause de réfection.

En effet, sa fermeture est prévue pour le 23 avril et devrait s’étaler jusqu’au 31 aout prochain. Pour mieux vous situer, il s’agit bel et bien du stationnement situé sous, entre autres, l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque du centre-ville et la salle de spectacle J.-Antonio-Thompson.

Rappelons qu’un autre stationnement intérieur est disponible pour les citoyens, soit celui qui est situé sur la rue Badeaux.