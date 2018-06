Le centre-ville animé tout l’été

ÉTÉ. Musique, arts, sports: le centre-ville sera animé pendant dix week-ends cet été, dans le cadre de la programmation estivale de la Corporation des Événements de Trois-Rivières.

Afin de faire rayonner au maximum le centre-ville auprès de la population, les festivités se dérouleront sur cinq plateaux distincts.

Les activités principales des week-ends thématiques auront lieu majoritairement au Parc Portuaire où l’espace permet d’aménager l’équipement adéquat pour les évènements de plus grande envergure. Les autres plateaux seront L’Espace Badeaux, la rue des Forges, la Zone Hart, ainsi que la Place Pierre-Boucher (Flambeau).

Ces lieux accueilleront aussi certaines activités des week-ends thématiques, en plus d’amuseurs publics qui offriront des performances de tout genre tout au long de l’été.

Des spectacles musicaux, des numéros de cirque, des artistes ambulants, de l’art en direct, des sketchs humoristiques, des prestations sportives et beaucoup plus, seront présentés pour le plus grand plaisir de tous.

Neuf thématiques ont été retenues dans la programmation. Les voici.

Week-end d’impro et d’humour

Événements : Improfest & Duquetteries

Date: 16 juin, 18h30

Trois équipes d’improvisation de la Mauricie affronteront une équipe de la Ligue Nationale d’Improvisation dans une lutte sans merci pour divertir la population. La formation de la LNI sera composée de joueurs d’expérience tels que Salomé Corbo, Didier Lucien, Sophie Caron et François-Étienne Paré. De plus, Joanie Duquette présentera des stands up humoristiques interactifs entre les rondes.

Week-end de la Saint-Jean-Baptiste

Sous le thème « Histoire de Héros », les Trifluviens sont invités à célébrer le Québec au Parc Portuaire de Trois-Rivières. En plus des activités offertes le 22 juin, une journée bien spéciale attend la population le lendemain afin de célébrer en grand la fête nationale. Dès 16h le 23 juin, une escouade festive animera le site. Dès 18 h et jusqu’à minuit, le public assistera à plusieurs prestations musicales d’artistes aux univers colorés et festifs qui forgeront la fierté d’être Québécoise et Québécois.

Week-end sportif

Évènement : Défi Hors Piste

Date : 13-14 et 15 juillet

Trois-Rivières accueillera la 2e édition du Défi Hors Piste, réalisée par Adrénaline Urbaine, mais cette fois-ci, dans le décor du Parc Portuaire. L’évènement propose une compétition unique au Canada alors que quatre sports seront mis en scène simultanément : le skateboard, le snowboard, le freeski et le wakeboard. Sur place, DJs, animations, foodtrucks, microbrasseries et activités d’initiation aux sports pour petits et grands.

Week-end d’ouverture de La Série Centro

Date : 20 et 21 juillet

Cette série se veut une façon de célébrer le spectacle Juste une p’tite nuite, Hommage aux Colocs, du Cirque du Soleil. Plusieurs activités de tout genre seront offertes aux Trifluviens, à l’occasion de chacun des week-ends du 18 juillet au 18 août prochain, en lien avec l’univers éclaté du groupe Les Colocs. La musique et les arts seront, entre autres, au cœur de La Série Centro qui saura certainement divertir toute la famille!

Week-end Cosplay Fest

Date : 27 au 29 juillet

Le Cosplay Fest est un festival dédié à la culture du cosplay. Artisans et interprètes seront sur place pour divertir toute la famille. Spectacles, prises de photos et séances d’autographe avec héros et princesses seront au rendez-vous. La population est invitée à se costumer et à se joindre à cette grande fête.

Week-ends du Grand-Prix

Date : 2 au 4 août et 9 au 11 août

Le centre-ville sera envahi par la fièvre automobile lors des deux week-ends du GP3R. Pour la première fin de semaine, la programmation Monster prendra place au Parc Portuaire afin de faire vivre des émotions fortes aux spectateurs. Le deuxième week-end laissera place au spectacle « De la piste à la scène », ainsi qu’aux très populaires feux d’artifice du samedi soir.

Week-end d’art urbain

Évènement : Urbaloko

Date : 17 au 19 août

Le centre-ville se transformera en véritable exposition d’arts de toutes sortes., Urbaloko – piratage urbain offrira de nouveau tout un week-end d’art urbain en plein centre-ville en s’emparant de la rue Badeaux (entre des Forges et Saint-Antoine). Fidèle au concept d’urbanisme tactique, l’évènement propose une utilisation créative de l’espace urbain via plusieurs installations sculpturales et interactives ainsi que différentes activités d’animation artistique et de médiation culturelle.

Week-end de blues

Évènement : Trois-Rivières en Blues

Date : 23 au 26 août

L’évènement célébrera sa 10e édition cet été et, pour l’occasion, le festival continuera de combler les amateurs de musique avec une programmation diversifiée de grande qualité.

Week-end gastronomique

Evènement : Les Délices d’automne

Date : 31 août au 3 septembre

Pour la 19e édition, les visiteurs découvriront les plus beaux trésors gastronomiques de nos régions. En plus des dégustations de produits de toutes sortes, ils auront droit à des démonstrations culinaires, des conférences, des combats des chefs et des soirées de dégustations. Plusieurs animations seront proposées en soirée afin d’ajouter une touche festive à l’évènement.

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site web de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières au www.ce3r.com.

***

Fermeture de rues

L’équipe d’agents de fermeture de rue de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières assurera encore une fois cette année la sécurité et la signalisation de la voie piétonnière de la rue des Forges. Celle-ci sera fermée les vendredis et les samedis soirs dès 17 h afin de permettre aux visiteurs d’apprécier les prestations en toute sécurité.