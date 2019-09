Centre Le Havre: un banc artistique pour marquer les 30 ans

Afin de marquer le coup de son 30e anniversaire, le Centre Le Havre a dévoilé un banc artistique, au cœur du parc Victoria.

«Par ce banc, le Centre veut exprimer sa fierté. Au parc, le banc appartient à la communauté. C’est aussi une façon de dire merci à tous», commente Danny Lacroix, directeur général du Centre Le Havre.

L’emplacement de l’œuvre n’a pas été choisi par hasard, puisqu’il s’agit en quelque sorte du parc des usagers, l’organisme Point de rue se situant aussi tout près.

L’œuvre, intitulée «Être quelqu’un quelque part – Michel Simard», a été conçue dans le cadre d’un Projet d’intégration dans la communauté (PICOM) d’étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières, soit Danaé Juneau et Cédric Laforest. Elle se veut un encouragement autant pour les usagers du Centre Le Havre que pour toutes les personnes cherchant de l’aide.

«Le banc représente le parcours d’une vie d’un usager du Centre, une vie qui a ses hauts et ses bas, sans toutefois faire un retour en arrière. Chaque fois, on en sort grandi et encouragé pour aller de l’avant. L’idée derrière l’œuvre est venue des usagers du Centre. C’est issu d’un amalgame de rencontres. Leur réalité est parfois abstraite et ce projet a été une belle opportunité pour la transposer dans le réel», explique Cédric Laforest, artiste.

Les formes arrondies de la sculpture se marient naturellement au paysage du parc et rappellent même la fontaine qui trône au centre du parc. Quelques mots comme bonheur et paix sont gravés dans l’acier.

L’Atelier Action Jeunesse, la Fondation du Centre Le Havre et les personnes gravitant autour des services de l’organisme ont aussi collaboré au projet.

En 30 ans, le Centre Le Havre est venu en aide à plus de 20 000 personnes. L’organisme reçoit plus de 1000 demandes d’aide par année, dont 83% proviennent de la Mauricie.

«Le Havre, c’est un nom rempli de sens. C’est un abri pour reprendre des forces et la stabilité nécessaire. L’organisme agit dans le maintien du tissu social. Le banc public est un outil social qui permet aussi le dialogue. Ça représente bien le travail que fait l’organisme depuis 30 ans», témoigne à son tour Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye.

Un invité spécial au souper-bénéfice

Le Centre Le Havre tiendra son souper-bénéfice le 14 novembre prochain. Pour l’occasion, l’organisme recevra Jean-Marie Lapointe qui discutera d’itinérance avec les convives.

