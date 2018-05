Centre Le Havre : un an plus tard, la reconstruction se concrétise

Crédit photo : Audrey Leblanc

HABITATION. La reconstruction du Centre Le Havre se concrétise. L’appel d’offres devrait être lancé d’ici la fin de l’été.

«Les plans ont été donnés à la Société d’habitation du Québec (SHQ). On attend maintenant leur réponse à savoir si tout est conforme aux normes provinciales. On s’attend à avoir des nouvelles avant les vacances de la construction. Si on a le feu vert, on fait l’appel d’offres», indique le directeur général du Centre Le Havre, Danny Lacroix.

L’objectif de ce dernier est de prendre possession du bâtiment en août 2019. Le projet est estimé à environ 2,3 millions de dollars. Le conseil municipal a accordé une subvention de 150 000 $ au Centre pour sa reconstruction au même endroit, soit à l’intersection des rues Laviolette et Sainte-Geneviève au centre-ville de Trois-Rivières.

Rappel des faits

La nuit du 24 mai 2017 a été fort occupée pour les pompiers de Trois-Rivières qui ont combattu pendant de nombreuses heures le violent incendie qui a ravagé la maison de transition du Centre Le Havre. Le feu s’était déclaré vers 19h30.

Une vingtaine de personnes démunies qui résidaient à cet endroit avaient été évacuées. Aucune d’entre elles n’avait été blessée. Au plus fort du brasier, une cinquantaine de pompiers étaient sur place. Le lendemain matin, une équipe était toujours sur les lieux et continuait d’arroser le bâtiment qui était une perte totale.

Par la suite, la Fondation du Centre le Havre avait lancé un cri du cœur afin d’amasser 30 000 $ pour relocaliser les résidents dans une bâtisse temporaire en attendant la reconstruction. L’élan de solidarité de la communauté trifluvienne a finalement permis d’amasser 45 000 $.