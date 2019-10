Centre de solidarité Saint-Eugène: les Makis organisent un concert-bénéfice

Une soirée-bénéfice au profit du Centre de solidarité Saint-Eugène se tiendra le 2 novembre à 19h30. Pour l’occasion, les membres du groupe Les Makis, qui se sont fait connaître dans diverses réceptions et soirées dansantes au tournant des années 70, présenteront le spectacle.

Pour les Makis, organiser ce spectacle se veut une façon de redonner au Centre de solidarité Saint-Eugène puisque c’est grâce à l’église Saint-Eugène qu’André Lemay, Yvon Landry, Daniel Latour, Guy Leclerc et Michel Brunet ont pu former leur groupe en 1968.

«C’est là que ça a commencé. Les messes rythmées commençaient et le curé de l’époque cherchait un groupe pour assurer la musique. Il a fait appel à nous. L’église fournissait les amplificateurs et prêtait le sous-sol pour que le groupe puisse pratiquer», raconte Yvon Landry.

«On a été parmi les pionniers des messes rythmées à l’église Saint-Eugène. J’ai entendu dire que des gens d’autres paroisses venaient à l’église pour ces messes. On chantait différents types de chansons selon la messe. Ça nous a donné l’occasion de distribuer des cartes professionnelles. Notre premier contrat a été la Messe des officiers au Cap-de-la-Madeleine», ajoute Guy Leclerc.

Les Makis ont joué dans des réceptions, noces et soirées dansantes de 1968 à 1972. Les hommes se sont revus il y a un peu plus de quatre ans et ont recommencé à jouer pour le plaisir.

«Un peu tout le monde avait cessé de jouer, mais l’idée de ce concert nous a fait recommencer à jouer ensemble, poursuit M. Landry. Là, on se voit de façon plus régulière, évidemment. Ça fait quelques mois qu’on travaille en prévision du concert du 2 novembre.»

On pourra notamment y entendre des succès d’Elvis Presley, The Platters, Bobby Day, Joe Dassin, Sasha Distel, Gilbert Bécaud, Richard Huet et Joël Denis, tous des groupes et chanteurs dont ils aimaient interpréter les chansons à l’époque.

«On faisait de la musique que les gens aimaient, de la musique de danse. On veut ramener cette ambiance. On est bien content de participer à l’œuvre du Centre de solidarité Saint-Eugène qui aide les gens qui en ont besoin», précise M. Leclerc.

Des billets sont en vente auprès du Centre de solidarité Saint-Eugène au coût de 5$ en prévente et de 7$ à la porte le soir même. Les fonds de la vente des billets seront entièrement remis à l’organisme.