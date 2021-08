Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy: Place à la rentrée des adultes

La majorité des élèves en formation professionnelle et à l’enseignement des adultes débuteront leur année scolaire aujourd’hui. Les élèves bénéficieront, pour la plupart, d’un enseignement en présentiel.

Au Centre de formation professionnelle Qualitech, c’est 269 nouveaux élèves qui entament leur programme de formation, en plus des 528 élèves qui poursuivent leur formation. L’établissement d’enseignement offre dix programmes d’études professionnelles dans des secteurs où les demandes sont grandissantes.

En ce qui a trait au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, c’est 225 nouveaux élèves qui débutent leur programme de formation et 356 élèves qui poursuivent leur formation. C’est 17 programmes d’études professionnelles qui sont offerts dans cet établissement d’enseignement.

Pour le Centre d’éducation des adultes, c’est 73 nouveaux élèves qui débuteront leurs apprentissages parmi les 170 élèves qui étaient déjà présents l’an dernier. Des entrées en formation sont prévues tous les mois durant la prochaine année. Mis à part la formation générale et la formation à distance, un volet « Francisation » et un volet « Intégration sociale » sont également offerts par le Centre.

L’école d’alimentation et d’hôtellerie devient l’Institut d’alimentation et d’hôtellerie

Depuis juillet dernier, l’école d’alimentation et d’hôtellerie a changé son nom pour l’Institut d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Même si l’offre de formation reste identique à l’an dernier, les formations en cuisine et en boucherie de détail sont désormais disponibles sous la formule « travail-études ». Pour les élèves, ceci représente un avantage considérable puisqu’ils bénéficient d’une augmentation des heures de stage en entreprise permettant ainsi de mettre rapidement en pratique leurs apprentissages dans leur futur milieu de travail. (JC)