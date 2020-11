Centre de formation des pompiers: un investissement supplémentaire de 200 000$ nécessaire

La Ville de Trois-Rivières bonifie son projet de construction d’une plateforme et l’acquisition d’équipements pour la formation des pompiers qui nécessite un investissement supplémentaire de 200 000$.

C’est que le dossier s’est complexifié au terme des recherches effectuées par l’administration municipale. «Il manquait une phase au projet. Ça nous prenait un enclos où l’on retrouve de la chaleur et du feu pour la formation des pompiers. Tout le reste était là, mais on ne pouvait pas acquérir ce nouvel équipement à même le premier règlement d’emprunt», explique Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Initialement, le projet était évalué entre 200 000$ et 300 000$. Il passe maintenant à 725 000$. Toutefois, compte tenu de la portée régionale du projet, le centre de formation devant servir aux pompiers de la région et d’autres villes environnantes, la Ville a obtenu une subvention de 300 000$ provenant du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

«Si on ne construit pas ce centre de formation, il faudrait envoyer tous nos pompiers au centre de formation de Laval et nos calculs ont montré que les coûts de formation auraient été plus substantiels», précise M. Lachance qui estime que le projet sera rentabilisé en environ deux ans et demi.