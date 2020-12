Centraide Mauricie remet 285 000$ à des organismes

Centraide Mauricie a administré un second cycle d’investissement de 287 804$, versé par le gouvernement du Canada, dans les services essentiels à l’intention des personnes vulnérables au sein de la communauté.

C’est le 5 octobre que Centraide Mauricie a lancé un deuxième appel de demandes pour le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), fonds qui octroie un soutien financier aux organismes de bienfaisance et d’autres donataires reconnus qui adaptent leurs services de première ligne afin de soutenir les Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

Centraide Mauricie, qui a reçu plus de 40 demandes de financement pour des programmes et des services qui soutiennent des membres vulnérables de nos communautés, en a vu 36 être approuvés.

«Nous sommes fiers de l’excellente collaboration qui a régné entre toutes les instances en développement social et en santé et services sociaux, collaboration qui a mené à l’établissement et au maintien de solides partenariats. Cela a permis d’utiliser rapidement les sommes importantes qui nous ont été confiées, afin de répondre adéquatement aux besoins des organismes communautaires de notre région», a témoigné Chantal Ferland, directrice régionale par intérim de Centraide Mauricie.

Ce sont donc tous ces organismes qui se partageront le 287 804$ :

Anna et la Mer

Association coopérative d’économie familiale de la Mauricie (CIBES)

Association des cardiaques de la Mauricie

Association des handicapés adultes de la Mauricie

Association des personnes handicapées actives de Mekinac

Centre d’action bénévole Grand-Mère

Centre d’action bénévole de la Moraine

Centre d’action bénévole des Riverains

Centre d’action bénévole du Rivage

Centre d’action bénévole Laviolette