Centraide Mauricie lance sa campagne de financement

ENTRAIDE. Centraide Mauricie a lancé mardi matin son annuelle campagne de financement. Dans les prochaines semaines, la population de la région sera sollicitée à faire un don pour aider à combattre la pauvreté et l’isolement social.

L’an dernier, plus d’un million de dollars a été amassé. «Les besoins augmentent d’année en année, soutient Julie Colbert, directrice générale chez Centraide Mauricie. On voit que des travailleurs et des petites familles qui peinent à joindre les deux bouts.»

«Centraide travaille avec des partenaires pour répondre aux besoins des gens, ajoute cette dernière. On fait appel aux gens pour qu’ils fassent un don à la hauteur de leurs capacités. L’argent est redistribué auprès des organismes communautaires qui aident ceux dans le besoin. Ce qui est recueilli dans la région reste dans la région.»

Des dizaines de bénévoles mettent la main à la pâte pour faire de cette campagne de financement un succès.