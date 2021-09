Centraide Mauricie lance sa campagne annuelle

Centraide Mauricie a lancé sa campagne de financement annuelle. Le grand public, ainsi que les employeurs, les employés et leurs retraités sont invités à joindre le mouvement afin de recueillir des dons qui serviront à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables, et ce, jusqu’à la fin décembre 2021.

Pour l’occasion, Zineb Norry, présidente de la campagne 2021 de Centraide Mauricie, a rappelé l’importance que cette campagne revêt compte tenu des effets sociaux économiques néfastes qu’a causés la pandémie.

« Notre campagne est toujours très importante dans la région, surtout en ce moment. On a vu et constaté que la pandémie a accentué les inégalités sociales et l’isolement. C’est venu affecter plusieurs d’entre nous, de près ou de loin. Nous avons tous un proche qui subit encore les effets de la pandémie, que ce soit par l’anxiété, l’isolement ou même la perte d’un emploi », a confié celle qui est également vice-présidente régionale Mauricie/Centre-du-Québec de la Banque Nationale.

« Centraide Mauricie a la chance d’exister et d’aider les personnes les plus vulnérables touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale, mais aussi de prévenir ces situations-là. On ne vise pas de montant en particulier. Ce qu’on veut, c’est aider le plus grand nombre de gens possible. »

La campagne Centraide donne également l’occasion de conscientiser la population à l’importance de la réduction des inégalités et d’une relance socioéconomique équitable et inclusive. Commandé par les Centraide du Québec, un sondage Léger, dont les résultats seront dévoilés prochainement, met en évidence que les répondants sous-estiment l’incidence de la pauvreté au Québec, mais qu’ils croient aux actions qui permettent d’agir sur la pauvreté.

« On doit remercier les membres du Cabinet de campagne pour leur implication à Centraide et pour le temps qu’ils vont consacrer à mobiliser les dirigeants d’entreprises afin de développer des campagnes en milieux de travail », a pour sa part témoigné Chantal Ferland, conseillère en développement philanthropique et à la directrice régionale par intérim.

« Je salue aussi le travail des ambassadeurs et porte-paroles en milieu de travail, qui se mettront à l’œuvre pour sensibiliser leurs collègues et les inviter à contribuer à la campagne. »

Pour faire un don à la campagne de Centraide Mauricie, visitez le https://centraide-rcoq.ca/mauricie/