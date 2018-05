Centraide Mauricie fusionne avec 5 autres Centraide

FUSION. Centraide Mauricie s’est regroupé avec cinq autres Centraide pour devenir une nouvelle entité : Centraide des régions centre-ouest du Québec.

Cette fusion a été faite entre Centraide Mauricie et ceux de l’Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec, du Centre-du-Québec, de Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides, de Lanaudière et du Sud-Ouest du Québec.

Ainsi, les reçus de charité, les informations financières et autres documents officiels sont produits sous le nom de la nouvelle entité. Toutefois, Centraide Mauricie conserve son lieu d’affaires, continue d’utiliser son appellation locale et mènera sa collecte de fonds annuelle sur son territoire.

Les sommes récoltées en Mauricie y resteront pour être réinvesties localement dans la lutte contre la pauvreté et l’isolement. La création de la nouvelle entité permettra notamment d’alléger la charge de travail administrative.

«Pour la population, ça ne change absolument rien. La différence, elle est pour nous. Ça va nous laisser plus de temps pour être sur le terrain à la rencontre des gens et des donateurs», mentionne Chantal Ferland de la division Centraide Mauricie.

Rappelons que les membres de l’organisation ont été appelés à se prononcer sur cette fusion en octobre dernier. Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide, qui soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires venant en aide à près de 1,5 million de personnes au Québec.